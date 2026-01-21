Essap aún no acude a revisar hidrantes inservibles en San Bernardino

“Desde ayer tenían que venir personales de la Essap para hacer las pruebas de los hidrantes con nosotros, pero desde que estuve hasta que me retiré no se acercó nadie, ni ayer ni hoy”, manifestó Ana Espinoza, bombera voluntaria de San Bernardino, quien cuestionó la falta de respuesta por parte de la empresa estatal.

La ausencia de los técnicos se da en un contexto especialmente delicado, teniendo en cuenta que San Bernardino dispone de siete hidrantes distribuidos en distintos puntos de la ciudad, de los cuales solo uno funciona, según datos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

El resto presenta graves deficiencias como obstrucciones, taponamientos con hormigón o falta de presión, lo que compromete seriamente la capacidad de respuesta de los bomberos ante incendios estructurales.

Los bomberos advierten que estas falencias les obligan a recurrir a estaciones de servicios para la provisión de agua. Sin embargo, en situaciones de emergencia, esta dependencia reduce considerablemente las posibilidades de controlar rápidamente el fuego, especialmente en zonas densamente pobladas o con viviendas antiguas, características frecuentes en varios barrios de la ciudad.

El problema cobró mayor relevancia tras un incendio registrado en la noche del pasado lunes, que resultó en la muerte de una mujer de 91 años.

Años sin mantenimiento a los hidrantes

Bomberos señalan que la falta de mantenimiento y verificación periódica de los hidrantes no es una situación nueva y que desde hace tiempo vienen alertando sobre el deterioro del sistema.

Para conocer los motivos de la ausencia técnica, la corresponsalía de ABC Color intentó comunicarse con Luis Fernando Bernal, presidente de la Essap, a su número con terminación 431; así como con el gerente de Redes de la institución, Juan Morínigo, a su número con terminación 554. Sin embargo, no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.

La falta de explicaciones oficiales genera malestar y preocupación en los ciudadanos, considerando que San Bernardino se encuentra en plena temporada alta, con una importante afluencia de visitantes, eventos masivos y un aumento significativo del riesgo de incendios.

