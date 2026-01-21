Essap interviene hidrantes de San Bernardino, pero mayoría sigue fuera de servicio

San Bernardino cuenta con siete hidrantes distribuidos en distintos puntos estratégicos de la ciudad, pero hasta ayer solo uno funcionaba correctamente: el ubicado sobre la avenida Wenceslao López. Esta situación genera preocupación entre los vecinos y bomberos, ya que limita la capacidad de respuesta ante posibles incendios.

Según informó hoy Juan Morínigo, gerente de Redes de la ESSAP, los técnicos ya repararon las bocas de las calles Mbocayá y Colón, lo que representa un avance en la recuperación del sistema de hidrantes de la ciudad. Sin embargo, los demás puntos continúan presentando problemas como obstrucciones, falta de presión o acumulación de aguas cloacales.

Situación preocupante

Ana Espinoza, bombero voluntaria de San Bernardino, afirmó que si bien ESSAP está realizando intervenciones, la situación de los hidrantes sigue siendo preocupante. Los antecedentes recientes aumentan la preocupación: el lunes pasado se registró un incendio con derivación fatal en el que murió una mujer de 91 años.

Morínigo aseguró que los trabajos continuarán y se realizarán progresivamente, pero la demora y los problemas persistentes generan incertidumbre entre bomberos y vecinos sobre la operatividad real de los hidrantes en la ciudad.

