Este sábado será la Edición XXXV del Festival del Ykua Bolaños en Caazapá

La ciudad de Caazapá se prepara para celebrar este sábado una nueva edición del tradicional Festival del Ykua Bolaños, considerado uno de los eventos culturales más importantes del país y declarado de Interés Cultural Nacional.

El festival, en su edición 2026, arrancará a partir de las 19:30 en el Polideportivo Prof. Ignacio Falcón Real, con una extensa programación artística que reunirá a figuras consagradas y talentos emergentes.

Entre los artistas internacionales confirmados destacan el cantante uruguayo Lucas Sugo, referente de la música romántica en la región, y la reconocida agrupación mexicana Los Bybys, con una amplia trayectoria en el género popular.

La grilla nacional también presenta una fuerte presencia paraguaya, encabezada por Kchiporros, una de las bandas más populares del país, además de Los Ojeda, Punto Clave, Grupo Generación, Sintonía y Marcelo Rojas.

Asimismo, subirán al escenario Los Juniors, agrupación histórica que ha participado en todas las ediciones del festival desde sus inicios, reafirmando su vínculo con este emblemático evento cultural.

El programa incluye además a Mily Brítez, MFolk, La Nueva Banda, Grupo Hechizo, Jagua Ha Pirai y el DJ Óscar Ramírez, quienes aportarán variedad de estilos musicales a lo largo de la noche.

Un momento especial estará a cargo del joven arpista Aquiles Arzamendia, de apenas 11 años, quien representará al talento emergente de la música paraguaya, junto con la presentación de la Escuela Municipal de Danzas.

La organización destacó que se apunta a mantener el nivel alcanzado en ediciones anteriores, garantizando un espectáculo ordenado, seguro y de alta calidad para el público asistente. Indicaron además que se prevé un operativo especial de seguridad y tránsito, coordinado con la Policía Nacional y otras instituciones, para facilitar el acceso y la circulación en la zona del evento.

Las entradas para el festival se encuentran disponibles a través de la plataforma Tuti, con precios diferenciados según los sectores habilitados. En la fase de ventas vigente hasta el día del evento, los precios serán de G. 100 mil para Generales, G. 200 mil para plateas y G. 300 mil para el sector VIP.

La organización informó que el festival contará además con espacios gastronómicos, stands de artesanía, zonas de descanso y servicios para el público, con el objetivo de brindar una experiencia integral.