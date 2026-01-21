Fallidas obras de Nenecho podrían acarrear demandas contra la Municipalidad, advierten

Concejales de la oposición en Asunción advirtieron que las obras inconclusas del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) podrían generar millonarias demandas judiciales. El municipio se expone a reclamos legales tanto de empresas contratistas como de ciudadanos afectados por la falta de gestión, aseguraron esta mañana durante la última sesión de la Junta Municipal.

La actual administración de Luis Bello (ANR-cartista), que en una semana cumple cinco meses en el cargo, no ha logrado reactivar los proyectos, que permanecen estancados, algunos desde hace más de siete meses. El martes último, vecinos del barrio San Pablo le reclamaron al intendente que viven un calvario ante la falta de avances significativos en la construcción de la cuenca del arroyo Lambaré.

El concejal Humberto Blasco (PLRA), señaló este miércoles que las obras públicas inconclusas generan graves problemas de seguridad y pérdidas económicas para los residentes. Recordó que ya se registraron al menos dos accidentes y que, hasta el momento, los seguros de las empresas se hicieron cargo, pero alertó que “en algún momento alguno va a extender esa responsabilidad, con derecho, a la municipalidad”.

El exintendente Rodríguez había prometido ocho obras de infraestructura con la emisión de bonos G8 (2022), de G. 360.000 millones. Sin embargo, apenas empezó cuatro y no terminó ninguna. Carlos Pereira, inventor de su gestión, confirmó en su informe final que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvío G. 512.000 millones de ese dinero, que era para obras, a gastos corrientes, en su mayoría salarios.

“Catarata de demandas”, dicen

El concejal Álvaro Grau (PPQ), señaló que el incumplimiento en los pagos a las contratistas, principal elemento de retraso de las obras, desencadenará una “catarata de demandas” contra la comuna. Recordó que algunas de las empresas ya han iniciado procesos de avenimiento ante la falta de desembolsos municipales.

“Se hicieron procesos licitatorios, adjudicaciones, se firmaron contratos en los cuales el municipio se comprometió a llevar adelante los pagos con las contratistas que han hecho trabajos. Y al no pagar, se va a exponer a demandas y no son cualquier cosa, son demandas multimillonarias. Realmente es grave lo que lo que pasó”, dijo.

“El vecino al que le abrieron una zanja enfrente de su casa, que le dijeron que en tal fecha ya iba a poder tener desagüe, que iba a estar todo bien, tiene todo el derecho de exigir resultados”, agregó.

Grau exigió que el Ministerio Público avance en la investigación de lo que ocurrió con el destino de los bonos. “Acá hay 500.000 asuncenos perjudicados. Es el desvío de fondo más grande de la era democrática del Paraguay. Son US$ 70 millones que no sabemos a dónde fueron a parar”, reclamó.

Barrio San Pablo, en crisis

El martes, mientras acompañaba obras de asfaltado financiado por la Itaipú en la calle Lorenzo Cáceres del barrio San Pablo, el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), fue increpado por vecinas de las calles Yporã, Incienso y Guatambú, quienes reclamaron que el intendente mantenga los grandes proyectos de desagüe totalmente abandonados.

Una de las vecinas le reclamó que llevan un año sufriendo desbordes de cloaca en sus calles cada vez que llueve, debido a trabajos inconclusos, mientras que las veredas “nuevas” fueron destruidas por los raudales, que incluso arrastran materiales de la obra, generando un perjuicio económico y social incalculable.

No lejos de ahí, en la zona de obras del desagüe del Abasto, también en el barrio San Pablo, las obras inconclusas generaron al menos dos accidentes que, afortunadamente, no provocaron más que daños materiales.