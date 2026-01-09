Carapeguá: Intendente “se lava las manos” y exige a vecinos pagar por el ripio

La ciudad de Carapeguá se encuentra en emergencia vial distrital, según Resolución de la Junta Municipal Nº 459/2025, por el mal estado de los caminos terraplenados. Las malas condiciones de la red vial afecta a todas las compañías del distrito y representa un peligro constante para el tránsito vehicular.

Lea más: Carapeguá declara emergencia vial para gestionar apoyo ante Gobernación y MOPC

Sin embargo, la falta de reparación de los caminos destrozados comenzó a generar malestar ciudadano, que se acentúa porque el intendente, Luciano Cañete (ANR-HC), implementó un sistema de “autogestión obligatoria” para reparar los caminos.

Por disposición de Cañete, las máquinas viales de la Municipalidad solo llegan a las zonas donde los vecinos se organizan para comprar las cargas de ripio. Según las denuncias, los grupos vecinales deben desembolsar entre G. 2.500.000 y G. 3.000.000 para adquirir el material, bajo la excusa municipal de “falta de presupuesto”.

Nicolás Villagra, referente de la compañía Aguay’i, manifestó que existe una “resistencia total” de los lugareños hacia la figura del intendente. Citó que un trayecto de 30 kilómetros que une Redondo, Veni Loma y Caapucumí está destruido. “

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Es responsabilidad municipal tener los caminos en buen estado. Cuando uno reclama, el intendente se encapricha y prioriza los pedidos de los concejales que apoyan su gestión”, fustigó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Zona universitaria, en el olvido

La desidia no perdona ni al casco urbano. En el barrio San Vicente, la calle Senadora Leónidas Páez de Virgilli —acceso clave a la circunvalación de la ruta PY01— es una trampa mortal. Esta vía es fundamental para los estudiantes de la Universidad Nacional del Espíritu Santo (UNVES) y la Universidad Católica, quienes deben sortear pozos y nula iluminación.

Lea más: Carapeguá: Vecinos toman el arado ante la desidia de las autoridades que no reparan caminos

Margarita Arévalos, habitante del barrio San Vicente, recordó que en agosto de 2025 la Gobernación de Paraguarí realizó cargas de terraplén, pero la Municipalidad “se dejó estar” y no hizo el mantenimiento requerido. Como consecuencia, tras las lluvias, el mal estado del acceso empeoró.

<b>Insólita justificación</b>

Consultado sobre las quejas, el intendente Cañete dio una respuesta que indignó aún más a los contribuyentes. Indicó que la Comuna no tiene recursos y que, supuestamente, no puede comprar ripio porque los proveedores no tienen factura.

Incluso cuestionó a los vecinos de la zona universitaria, afirmando que, como son ocupaciones de inmobiliarias y muchos no tienen título, “no pagan impuestos y no generan ingresos, pero reclaman servicios”. Esta declaración contrasta con el presupuesto de más de G. 400 millones que debería ser destinado al mantenimiento de caminos y que la ciudadanía exige sea transparentado.

<b>MOPC espera contrapartida</b>

El ingeniero Jorge Ovando, funcionario del MOPC asignado al Distrito Acahay, indicó que están prestos para colaborar con maquinaria una vez que reparen una retroexcavadora descompuesta, pero fue tajante: la Municipalidad de Carapeguá debe poner el ripio como contrapartida. Es un compromiso con el que el jefe comunal está cargando a los sacrificados pobladores.