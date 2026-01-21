Nacionales
21 de enero de 2026 - 09:33

Focos de calor: Mades alerta sobre 10 puntos detectados en áreas protegidas

Guardaparques buscan a persona desaparecida en el Parque Nacional Defensores del Chaco
Imagen del Parque Nacional Defensores del Chaco, perteneciente a la reserva de la biosfera chaqueña.

El Mades reportó la detección de 10 focos de calor en dos áreas silvestres protegidas del país, identificados mediante monitoreo satelital durante la madrugada de este miércoles.

Por ABC Color

Según el informe emitido este miércoles por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), se registran 10 focos de calor en áreas silvestres protegidas, tras un monitoreo realizado entre las 00:00 y 06:00.

Los focos de calor se concentran en las reservas de la biosfera del Chaco y de Itaipú. Seis de los puntos detectados corresponden al área chaqueña, mientras que los restantes se ubican en la segunda.

“Los focos de calor son puntos en la superficie de la tierra detectados por satélites debido a un aumento significativo en la temperatura o en la emisión de calor con relación con su entorno circundante. No corresponden necesariamente a fuegos o incendios”, aclara el Mades.

Lea más: Municipalidad y Mades intervienen tras viralización de imágenes de espuma en el arroyo Acaraymi

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mades: focos de calor
Informe del Mades sobre focos de calor registrados este miércoles.

Dónde denunciar quemas irresponsables

El ente estatal exige a la ciudadanía denunciar la quema irresponsable a la Policía Nacional, en cualquier comisaría, o ante la Municipalidad local.