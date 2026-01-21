Lamentan ineficiencia en la recolección de basura en San Bernardino

Carlos Weiberlen, comerciante del rubro gastronómico, señaló que el retiro de basura de los locales debería realizarse al menos día de por medio, considerando la gran cantidad de residuos orgánicos que se generan.

“Cuando la basura permanece varios días sin ser retirada entra rápidamente en descomposición. El lixiviado fluye por el entorno, se generan malos olores y se atraen muchas moscas”, explicó.

En el barrio Centro, Romina Martínez relató que las bolsas de basura frente a su vivienda llevan una semana sin ser retiradas.

“Las bolsas ya están llenas de moscas y despiden un olor nauseabundo. Hace una semana estamos esperando que se retire la basura y ya no sabemos qué hacer”, manifestó.

A esta problemática se suma el incumplimiento de pagos por parte de numerosos usuarios, situación que atribuyen al mal servicio brindado por la empresa recolectora.

En un sondeo realizado por ABC Color, los vecinos aseguraron que los recolectores recorren las calles de manera esporádica y sin un horario definido, lo que provoca que muchos residuos permanezcan varios días frente a viviendas y comercios.

Además, indicaron que el servicio se limita a retirar únicamente las bolsas de quienes están al día con los pagos, dejando de lado a quienes, por distintos motivos, no pudieron abonar.

Esta situación genera una acumulación de basura que no solo afecta la estética de los barrios y zonas comerciales, sino que también representa un riesgo sanitario al atraer insectos, sobre todo en temporada de altas temperaturas.

Servicio de recolección ineficiente persiste

Hoteles y locales gastronómicos abonan una tarifa diferenciada por el servicio de recolección, al ser considerados grandes generadores de residuos.

Sin embargo, los propietarios de estos establecimientos denuncian que, pese al mayor costo que pagan, el servicio no se presta con la frecuencia ni la eficiencia necesarias. Algunos usuarios pagan desde 84.000 guaraníes por el servicio, monto que varía de acuerdo con el tipo de negocio.

Para conocer la postura de la Municipalidad ante esta situación, se intentó contactar al intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR) mediante llamadas y mensajes, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta publicación. Asimismo, la empresa Cuatro Estaciones, encargada del servicio de recolección, tampoco atendió llamados.

