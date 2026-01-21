Pacientes deben soportar retrasos por falta de médicos en temporada de vacaciones

Cada año, el mes de enero numerosos profesionales de la salud salen de vacaciones. El problema se genera cuando los pacientes necesitan agendar consulta y no se encuentran con profesionales disponibles para cubrir esos horarios.

Desde el Hospital General de Villa Elisa relataron que encuentran pocos especialistas disponibles y que los que están ya generalmente tienen turnos llenos debido a la alta demanda.

Lea más: Hospital Barrio Obrero: agendados para cardiología sin atención por falta de profesionales

Agendamiento presencial

En ese contexto, recientemente se habilitó el agendamiento presencial y eso implica que cada día solo consigan cita los que madrugan para ir a formar las filas. Algunos deben volver a casa sin haber conseguido un turno.

Los pacientes además cuestionaron que las largas esperas se repiten todo el año, sobre todo por “amiguismo”. Afirman que los enfermeros o médicos priorizan a sus conocidos y hacen que el resto espere afuera por varias horas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A pesar de estas quejas, muchos relataron a ABC TV que generalmente en este nosocomio encuentran la mayoría de los medicamentos que requieren. Contaron que solo sufren faltantes esporádicos de ciertos medicamentos para enfermedades complejas, pero que generalmente se repone el stock rápidamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Salud Pública dice que dinero para enfermeros por cobertura de vacaciones, está asegurado

Hospital está con la mitad del personal

La directora del hospital de Villa Elisa, Gladys Margarita Fariña Fernández, informó a ABC TV que el personal de call center está de vacaciones, por lo cual está con una capacidad muy disminuida del personal.

Además, indicó que están teniendo problemas con la línea telefónica. Por esos dos motivos, optaron por solo habilitar temporalmente el agendamiento presencial, para que los pacientes no queden sin responder vía telefónica.