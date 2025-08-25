Salud Pública dice que dinero para enfermeros por cobertura de vacaciones, está asegurado

Enfermeros y enfermeras que prestan servicio en diversos hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), denunciaron que esperan desde mayo último el pago por la cobertura de vacaciones realizada en enero, febrero, marzo y abril. Según el reclamo, la cartera sanitaria ni siquiera los ha convocado para la firma del contrato, que afirman actualmente se realiza posterior al servicio prestado.

“Hasta la fecha no se está cobrando y ni siquiera se ha firmado contrato. Este año el Ministerio de Salud cambió totalmente su manera de proceder; primero se cubren las vacaciones y después se firma el contrato. En teoría, en un plazo de dos meses deben de pagar, pero la situación es que no se están realizando los pagos y tampoco hay esperanza de cobrar”, afirmaron los afectados a ABC.

Los denunciantes afirman que la falta de pago afecta principalmente a profesionales de enfermería de los hospitales de Villa Elisa, San Lorenzo (Calle´i), Acosta Ñu, Ineram, San Pablo, entre otros.

Salud Pública dice que recursos están asegurados

Ante el reclamo de los trabajadores sanitarios, autoridades del Ministerio de Salud respondieron a ABC que en lo que va del 2025, ya ha realizado más de 7.200 pagos por cobertura de vacaciones y que el dinero para estos pagos está garantizado.

“En el mes de enero se establece cuánto crédito presupuestario puede cada establecimiento abonar en este concepto, realizándose de esta manera una planificación mensual de la coberturas a ser realizadas, por lo que se encuentran asegurados los recursos para ese fin”, afirmaron.

Además, la cartera sanitaria indicó que la semana pasada se generaron otros 1.300 contratos, que en un 95% corresponden a coberturas realizadas en abril y mayo, mientras que el 5% restante corresponde a casos puntuales de febrero y marzo, que no se realizaron antes por cuestiones administrativas.

“Esta semana se estaría cerrando la verificación de las coberturas realizadas en junio, más lo que hayan quedado por presentación tardía o inconvenientes de superposiciones de horarios de meses anteriores”, aseguraron desde el Ministerio de Salud.