Caso Canela: imputan a adolescente por herir a una perrita con petardo

El fiscal de Luque Augusto Ledesma Blasser imputó a un adolescente de 17 años por la presunta comisión del hecho punible de crueldad animal, esto en el marco del caso “Canela”.
Según el Ministerio Público, el hecho ocurrió el 1 de enero del corriente año, en la compañía Caacupemí de la ciudad de Areguá, cuando el joven habría estado manipulando una bomba -cebollón- y tras encender el petardo, lo habría arrojado al can.
“Este recibió la bomba en el hocico, momento en que se produjo la explosión, lo cual le generó una herida severa”, agregan.
Asimismo, según el centro veterinario donde recibe asistencia Canela, se registró una fractura conminuta de la sínfisis mandibular, fracturas transversales simples en el tercio medio de las ramas de la mandíbula, fractura del colmillo superior izquierdo y osteomielitis, todas lesiones que generarían límites en el uso habitual de su boca.
Imputación a adolescente
Otro punto que menciona la Fiscalía es que la imputación se funda en los siguientes elementos de sospecha: escrito de denuncia remitido por el Director de Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal; declaraciones testificales; informe médico veterinario del Centro Veterinario Ferrer; videos sobre reportajes y entrevistas en medios masivos de comunicaciones y redes sociales.
Finalmente, Canela ya fue sometida a un procedimiento quirúrgico denominado mandibulectomía.
