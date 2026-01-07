Perrín y León: dos perros murieron tras ser heridos por pirotecnia

La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal aseguró que investiga unos “graves y lamentables” hechos de crueldad animal ocurridos durante las fiestas de fin de año. Se trata de “Perrín” y “León”, dos caninos que fallecieron tras ser heridos por petardos.

En Caaguazú, “León”, perdió la vida tras la explosión de un artefacto pirotécnico -un cebollón- que fue introducido en su hocico. Pese a haber sido auxiliado y trasladado a una clínica veterinaria, la gravedad de las lesiones le provocó la muerte.

Conforme a los datos preliminares, el hecho tendría como protagonistas a unos menores de edad del barrio Toro Blanco, quienes incluso habrían regresado al lugar para registrar imágenes del animal herido.

Por otra parte, en Curuguaty, “Perrín” sufrió la destrucción total de la mandíbula por otro artefacto pirotécnico durante la Nochebuena. Pese a haber sido asistido por una vecina y atendido por organizaciones de rescate, tras varios días de lucha, murió a raíz de sus graves heridas.

Seres sintientes

Por estos casos, al igual que el de Canela, la institución mantiene un contacto con la Fiscalía para identificar a los responsables y que se apliquen las sanciones previstas en la ley contra el maltrato animal.

“La Dirección Nacional condena de manera categórica y enérgica estos actos de extrema crueldad, que no solo causaron sufrimiento y la muerte de mascotas indefensas, sino que reflejan una conducta social inaceptable y contraria a la ley. No toleramos ningún acto de maltrato o crueldad animal, recordando que los animales son seres sintientes y que la violencia contra ellos será perseguida conforme a la ley", concluyen.

