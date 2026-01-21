Santa Rosa: concejales liberales abandonan sesión y frenan renovación de autoridades

El tratamiento del punto referido a la renovación de la mesa directiva no pudo concretarse debido a que la bancada liberal se retiró de la sala, dejando sin quórum la sesión. La jornada legislativa había iniciado con las palabras de bienvenida de Ignacio Segovia y, posteriormente, con la lectura del orden del día, en el cual figuraban la renovación de autoridades y la conformación de las distintas comisiones de trabajo.

Durante el desarrollo de la sesión, la concejal Romi Ruggeri (ANR) propuso modificar el orden del día para que, en primer término, se trate la renovación de la mesa directiva y la integración de las comisiones. La moción fue acompañada por sus colegas de bancada. En contrapartida, el edil Daniel Colmán (PLRA) solicitó que se mantenga el orden establecido originalmente, postura respaldada por los concejales liberales.

La votación

Ante la existencia de dos mociones, se procedió a la votación correspondiente. Tanto en la primera como en la segunda votación se registró un empate de seis votos por lado. En ese contexto, el presidente de la Junta Municipal, Ignacio Segovia, hizo uso de su voto doble, inclinando la decisión a favor de la modificación del orden del día.

Seguidamente, el concejal Daniel Colmán tomó la palabra y solicitó que se mantenga la actual mesa directiva, argumentando el buen desempeño de Segovia durante los cuatro años que ocupó la presidencia. La propuesta fue acompañada por los demás integrantes de la bancada liberal. Por su parte, el edil Arístides Genez (ANR) agradeció la intención, aunque señaló la importancia de conocer previamente la postura del propio Segovia antes de adoptar una decisión.

En su intervención, Ignacio Segovia agradeció la propuesta para continuar al frente de la Junta Municipal, pero recordó que ya cumplió cuatro años en el cargo y que, como es de público conocimiento, se postulará como candidato a intendente de Santa Rosa, Misiones, en las elecciones municipales previstas para el año 2026.

Ante esta postura, la bancada liberal anunció su retiro de la sesión para analizar la situación y definir una posición. La salida de los concejales del PLRA dejó sin quorum la sesión, motivo por el cual se dispuso levantar la jornada legislativa.