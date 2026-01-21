Añetete avanza en la definición de candidaturas municipales en Misiones

Bernal explicó que actualmente se trabaja en los últimos detalles relacionados con la conformación y legalización de las listas de concejales del movimiento Añetete. En la comunidad de San Ignacio, se ultiman los procedimientos para la inscripción de la candidatura del actual presidente de la Seccional Colorada y concejal municipal, Damián Rodríguez (ANR - Añetete). En tanto, en San Juan Bautista, el listado de candidatos a la concejalía municipal se encuentra prácticamente cerrado.

Con ello, se estaría concluyendo el proceso de elaboración de las listas en los distritos mencionados, teniendo en cuenta los plazos establecidos para la presentación de documentaciones ante el comando nacional de Colorados Añetete. El objetivo de esta etapa es que los apoderados partidarios puedan verificar que los documentos se encuentren en regla antes de su remisión a las instancias correspondientes.

En cuanto a las precandidaturas a intendentes, Bernal señaló que en la capital departamental se encuentra confirmada la figura de Diana Paredes como postulante. Asimismo, en el distrito de San Ignacio el precandidato es Daniel Rodríguez. En Ayolas, el movimiento impulsa la candidatura del exconsejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Víctor Achar, mientras que en Santa María se prevé definir en las próximas horas a Alberto Mancuello como aspirante a la intendencia.

Finalmente, Bernal adelantó que en los próximos días se darán nuevas definiciones respecto a las candidaturas tanto a concejalías como a intendencias municipales. Detalló que el periodo de presentación de carpetas ante el comando nacional se iniciará la próxima semana, etapa en la que se realizarán las verificaciones y correcciones necesarias.

Posteriormente, se habilitará el plazo oficial de inscripción de candidaturas ante el Tribunal Independiente de la ANR, fijado del 3 al 16 de febrero, proceso que el movimiento Añetete prevé realizar en una sola presentación.