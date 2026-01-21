Nacionales
21 de enero de 2026 - 15:40

Video: así es el “entrenamiento de combate” de los cimeforistas

Esta mañana, jóvenes integrantes del Centro de Instrucción Militar y Formación de Oficiales de Reserva (Cimefor) realizaron un “entrenamiento de combate”. ¿Cuál es el objetivo? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Hoy se llevó a cabo un “entrenamiento físico de combate” en la 1ª División de Infantería, donde los cimeforistas demostraron sus habilidades en compañía de autoridades militares.

Al respecto, el Gral. Rosalino Escobar detalló que los entrenamientos cuentan con “ocho talleres” con distintas pruebas y también un apartado especial que se denomina “siete familias”.

“Es un entrenamiento diario, de lunes a viernes. Variamos un poco de acuerdo al objetivo que se tiene en la semana; cada semana se tiene un objetivo teórico o práctico y, en el caso del físico, la idea es intensificar”, comentó.

Cimeforistas en pleno entrenamiento en la Primera División de Infantería, en Asunción.
Mujeres cimeforistas en pleno entrenamiento en la Primera División de Infantería, en Asunción.

Asimismo, precisó que “el entrenamiento físico es fundamental para cualquier individuo” y con prácticas similares ya se podría generar un hábito entre los jóvenes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Riera se pronuncia tras las declaraciones del titular de Aneaes a favor de Stroessner

Objetivo de los entrenamientos

Por su parte, el Gral. Manuel Rodríguez precisó que el objetivo de estos entrenamientos va más allá de la generación de fuerza y resistencia física.

Cimeforistas en pleno entrenamiento en la Primera División de Infantería, en Asunción.
Un cimeforista en pleno entrenamiento en la Primera División de Infantería, en Asunción.

“Tener la fuerza, potencia, resistencia y agilidad; no es tan solo física, es también mental para pasar los obstáculos”, aseguró el uniformado.