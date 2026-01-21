Video: así es el “entrenamiento de combate” de los cimeforistas

Hoy se llevó a cabo un “entrenamiento físico de combate” en la 1ª División de Infantería, donde los cimeforistas demostraron sus habilidades en compañía de autoridades militares.

Al respecto, el Gral. Rosalino Escobar detalló que los entrenamientos cuentan con “ocho talleres” con distintas pruebas y también un apartado especial que se denomina “siete familias”.

“Es un entrenamiento diario, de lunes a viernes. Variamos un poco de acuerdo al objetivo que se tiene en la semana; cada semana se tiene un objetivo teórico o práctico y, en el caso del físico, la idea es intensificar”, comentó.

Asimismo, precisó que “el entrenamiento físico es fundamental para cualquier individuo” y con prácticas similares ya se podría generar un hábito entre los jóvenes.

Objetivo de los entrenamientos

Por su parte, el Gral. Manuel Rodríguez precisó que el objetivo de estos entrenamientos va más allá de la generación de fuerza y resistencia física.

“Tener la fuerza, potencia, resistencia y agilidad; no es tan solo física, es también mental para pasar los obstáculos”, aseguró el uniformado.