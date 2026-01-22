Así respondió una abogada en DD.HH. a expresiones del titular de Aneaes

La doctora en Derecho y Magíster en Derechos Humanos, Alejandra Peralta Merlo, salió al paso de las declaraciones del presidente de la Aneaes, José Duarte Penayo, quien reivindicó la dictadura de Alfredo Stroessner, y remarcó que “la dictadura está fuera de la ley” (art. 3 Constitución Nacional).

El funcionario dijo que para él Stroessner “fue un presidente constitucional”. “Mató menos que los gobiernos liberales, que fue la mayor sangría del Paraguay. Frente a este período oscuro, la dictadura de Stroessner fue benigna en materia de muerte” (sic), afirmó en entrevista con Radio La Unión 800 AM.

A través de una publicación en su red social X, la abogada indicó: “Este es un pilar constitucional que permite limitar expresiones que la promuevan o justifiquen, especialmente si cruzan la incitación al odio, la humillación a víctimas o el negacionismo de crímenes de lesa humanidad”.

A continuación explicó: “A diferencia de Mussolini (marcha intimidatoria + nombramiento por el rey) o Hitler (éxito electoral masivo + nombramiento por elites), Stroessner usó un golpe militar directo contra un presidente civil del mismo partido, seguido de una elección controlada y sin competencia para dar apariencia de legitimidad”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“¿Podemos decir entonces que Hitler y Mussolini tuvieron mayor legitimidad que Stroessner? No. Todos fueron dictadores y una dictadura nunca está legitimada, simplemente porque está fuera de la ley", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Hijo de Nicanor minimiza el terrorismo de Estado y es un negacionista, denuncian docentes de la UC

“Una vez que coincidimos en el primer concepto, son dictadores, no presidentes constitucionales, entonces hablemos de las bondades de una dictadura”, remarca Alejandra Peralta.

La especialista apunta que una dictadura implica una separación o quiebre de los elementos que componen una democracia (Estado de derecho y respeto a los derechos humanos).

“Si un dictador no respeta las leyes, no se somete a ellas, concentra el poder y no obedece a una separación de poderes y, además, viola derechos civiles como la vida, la integridad personal, las libertades fundamentales. ¿Puede ser benigna solo por matar a mil y no a 5 mil, o torturar a 20 mil y no a 30 mil, o hacer desaparecer a 500 y no a 600? No”, clarificó.

En el final de su exposición deja un ejemplo: “No estamos comparando la leche de vaca con la leche de soja. Estamos hablando de muertes, torturas, exilio, desapariciones, detenciones arbitrarias, abusos sexuales, miedo, corrupción. Y eso… nunca puede ser menos malo que otra cosa".

Las críticas de Peralta se suman a las de varios sectores sociales y políticos que repudian las expresiones de Duarte Penayo.