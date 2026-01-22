Defensor del Pueblo: distorsionar la memoria es un agravio a las víctimas

A través de un comunicado, el Defensor del Pueblo, Rafael Ávila Macke, expresó su enérgico repudio a las declaraciones del presidente de la Aneaes, José Duarte Penayo, las cuales relativizan y reivindican al régimen de Alfredo Stroessner.
“El stronismo no constituye una interpretación histórica debatible, sino un periodo de terrorismo de Estado, ampliamente documentado por la Comisión de Verdad y Justicia y condenado por instancias internacionales”, expresa el escrito.
A renglón seguido, sostiene que minimizar o justificar esos crímenes representa una afrenta a la memoria de las víctimas y un retroceso para la democracia.
“Resulta especialmente preocupante que estas expresiones provengan de un alto funcionario vinculado al sistema educativo, ya que el negacionismo y las expresiones de apología de la dictadura están prohibidos por la Constitución Nacional y contradicen los principios del Estado de derecho”, remarca el comunicado.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Mesa Memoria Histórica tilda de “inaceptables” las declaraciones del titular de Aneaes sobre Stroessner
Para finalizar, el Defensor del Pueblo remarcó que seguirá trabajando al lado de las víctimas, velando por la memoria, la verdad y la justicia, y exhorta a las autoridades públicas a ejercer sus funciones con responsabilidad democrática y respeto irrestricto a los derechos humanos.