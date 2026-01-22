Defensor del Pueblo: distorsionar la memoria es un agravio a las víctimas

El Defensor del Pueblo, Rafael Ávila Macke, salió al paso de las desacertadas declaraciones de José Duarte, presidente de la Aneaes, quien reivindicó el régimen de Alfredo Stroessner. Dejó en claro que minimizar o negar los crímenes de la dictadura atenta contra la memoria de las víctimas y está prohibido por la Constitución Nacional.