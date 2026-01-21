Mesa Memoria Histórica tilda de “inaceptables” las declaraciones del titular de Aneaes sobre Stroessner

Luego de que el presidente de la Aneaes, José Duarte Penayo, haya reivindicado la dictadura de Alfredo Stroessner, la Mesa Memoria Histórica emitió un comunicado en rechazo a las declaraciones del funcionario.

“El mismo reivindicó la dictadura stronista, sus violaciones a los derechos humanos, así como los crímenes cometidos por dicho régimen, además de considerar que la dictadura militar fue un gobierno constitucional”, apuntan.

Por esto recuerdan que la Comisión de Verdad y Justicia, creada por ley de la Nación, trabajó durante cuatro años para investigar los delitos en el campo de los derechos humanos cometidos durante el período dictatorial y mediante esta se constató reiterados actos graves contra la dignidad humana, violatorios de los derechos constitucionales de miles de ciudadanos que sufrieron prisión y tortura, exilio y desapariciones.

Estos hechos se encuentran también en un Informe Final que fue entregado a representantes de los tres poderes del Estado en agosto de 2008, en un acto público y según esas documentaciones, la cantidad de víctimas de la dictadura asciende a 19.862 personas detenidas, de las cuales 18.772 fueron detenidas y torturadas, además de más de 99.000 víctimas indirectas.

La dictadura de Stroessner

Otro punto que mencionan es que durante el régimen de Stroessner hubo 3.470 personas exiliadas y más de 17.000 víctimas indirectas vinculadas a estos hechos, periodo también en el que fueron ejecutadas extrajudicialmente 59 personas y más de 336 fueron desaparecidas, contabilizándose además más de 1.970 víctimas indirectas.

Según la mesa, también se constató la entrega de más de 7.800.000 hectáreas de tierras destinadas a la reforma agraria a “altos funcionarios del gobierno, jerarcas del Partido Colorado y militares, las cuales no han sido devueltas al Estado”.

Además, sostienen que el dictador Alfredo Stroessner soportó más de 30 juicios por delitos de lesa humanidad, pero sin comparecer ante la justicia, por lo que fue declarado reo prófugo, al igual que muchos de sus colaboradores.

“Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias en casos de víctimas que sufrieron tortura y desaparición durante dicho período, condenando al régimen stronista y a su práctica del terrorismo de Estado”, agregan.

Pronunciamiento de la Mesa

Ante lo expuesto, la Mesa considera como “inaceptables las declaraciones de un alto funcionario vinculado al sistema educativo” y por esto solicitan su desvinculación del cargo tras haber realizado apología de la dictadura y de sus prácticas violatorias de los derechos humanos; un hecho expresamente prohibido por la Constitución Nacional.

El presidente de la Aneaes, José Duarte Penayo, hijo del expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos, reivindicó la figura del dictador Alfredo Stroessner en una entrevista brindada a un medio de comunicación local.

“Mató menos que los gobiernos liberales, que fue la mayor sangría del Paraguay. Frente a este período oscuro, la dictadura de Stroessner fue benigna en materia de muerte” (sic), afirmó en entrevista con Radio La Unión 800 AM.

Cuando le consultaron a Duarte Penayo, si Stroessner fue un dictador, afirmó tajante: “No, para mí fue un presidente constitucional”.

