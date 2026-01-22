Empiezan las clases y esta es la cantidad de transportes escolares habilitados en Asunción

En un mes se pondrá en marcha un nuevo año lectivo y, así como los alumnos retornan a las aulas, lo hacen los transportes escolares.

Con respecto a estos medios de transporte, el Director de Tránsito de Asunción, Vicente Capello, manifestó que, según el relevamiento que hicieron en estos días, tienen 73 buses inscriptos en Asunción, de los cuales ahora están habilitados 28 buses.

“De esos 73, hay varios que ya dejaron de pagar el permiso hace años, por lo que creemos que ya dejaron de funcionar. Pero faltaría un mayor control por parte de la PMT en los centros educativos para ir controlando ese tema”, expresó.

Seguido indicó que desde la Dirección de Tránsito tienen la función de expedir la habilitación y la verificación de los vehículos que van a usarse para ese fin.

En otro momento señaló que los centros educativos también podrían hacer el control para saber si el transporte escolar cuenta con la habilitación correspondiente. “Si ven que alguno que aparentemente no está en condiciones, hagan la denuncia a la municipalidad”.

También se refirió a los casos de transportes que vienen de otros municipios, como Lambaré, Villa Elisa, San Lorenzo, entre otros, y esos escapan de su gestión. “De Luque tenemos una sola empresa registrada, que pide el permiso correspondiente para llegar hasta Asunción, algo que deberían realizar todos los que vengan de municipios aledaños”.

Ante la consulta sobre los requisitos que deben cumplir las unidades para poder ser utilizados como transporte escolar, mencionó que deben tener las medidas correspondientes en cuanto a carrocería, las cuales deben pasar por un ITV de verificación.

“Además, tienen que tener cinturones de seguridad, los choferes tienen que tener categoría profesional A, deben tener un ayudante tipo azafata que se encargue de los chicos y se debe hacer una inspección del vehículo de forma anual”, finalizó Capello.