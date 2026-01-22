Indi plantea mudarse definitivamente a edificio del MEC

Hugo Samaniego, presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), manifestó que el edificio Ramón Indalecio Cardozo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), es el principal candidato a convertirse en la futura sede de la entidad en Asunción.

“Estamos trabajando por mudarnos a una nueva sede, cuando los ministerios ocupen su lugar en los nuevos edificios de la zona del Puerto, sobre todo en el MEC. Tengo todavía una reunión pendiente con Luis Ramírez (ministro de Educación)”, dijo.

Lea más: Indi: comunidades reciben tierras, pero piden apoyo agrícola para producir

Explicó que desean ese lugar para poder atender mejor a las comunidades indígenas, ya que actualmente solo cuentan con un espacio en el Museo de la Memoria. Una segunda opción, podría ser el local del Ministerio del Interior, sobre la calle Manduvirá.

Rechazo de vecinos

Samaniego expresó una situación particular que se dio cuando casi firmaron contrato de alquiler de una propiedad en la capital.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Ya estábamos por firmar el contrato hasta que los dueños se enteraron de que era para el Indi, ahí rechazaron la firma. El problema no es del Gobierno, es con los vecinos. Cuando anunciamos que vamos a ir a tal lugar, se manifiestan”, afirmó Samaniego.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Indi deambula por oficinas del centro, ante falta de local en Asunción

El Indi abandonó la sede ubicada sobre la avenida Artigas, donde tenía oficinas en la Intendencia Militar, en julio del año pasado. Por pedido de las comunidades indígenas y tras el compromiso del nuevo presidente de la entidad, deben reabrir un local en la capital.