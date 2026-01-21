Indi: comunidades reciben tierras, pero piden apoyo agrícola para producir

El Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) entregó esta mañana títulos de propiedad a comunidades indígenas, muchas de las cuales reclamaban estos papeles desde hace más de 30 años.

Los documentos fueron firmados por representantes de 15 comunidades indígenas de los departamentos de Amambay, Concepción, Caaguazú, Canindeyú y Presidente Hayes. El acto fue en la sede del Ministerio del Interior.

Según datos de la institución, los 15 títulos entregados alcanzan directamente a 1.306 familias, sobre una superficie total de 5.844 hectáreas.

El presidente del Indi, Hugo Samaniego y el ministro del Interior, Enrique Riera, aseguraron que próximamente, otorgarán 21 títulos más a otras comunidades. “La entrega de estos títulos garantiza la seguridad jurídica sobre las tierras, reafirmando que la tierra es identidad, vida y futuro para los pueblos indígenas”, aseguró Samaniego.

Reclaman más apoyo a la producción

Durante el acto de entrega de títulos, referentes de comunidades indígenas también pidieron a las autoridades mayor apoyo a la producción agrícola, para poder distribuir sus productos en todo el país.

“Nosotros producimos mandioca, batata, zapallo, frutas, pero no tenemos ni camión para distribuir, para sacar al mercado. Logramos un espacio en un mercado comercial de Asunción, pero nos cuesta traer lo que trabajamos”, aseguró Ladislao Gómez, líder indígena Mbya Guaraní del departamento de San Pedro.

Camiones, tractores y otras herramientas para mejorar el arado y aumentar la producción es lo que le pidieron al Indi y al Ministerio del Interior.

“Con azada, a mano hacemos todo en la comunidad. El Indi antes nos apoyaba con camiones para el traslado de las cosechas, pero cuesta más últimamente”, aseguró.

Títulos obtenidos luego de 30 años

Nilsa González, líder indígena Paĩ Tavyterã del distrito de Bella Vista, en el departamento de Amambay, relató que muchas de las comunidades presentes luchan por obtener los títulos de propiedad de sus tierras desde hace 30 años.

“En nuestro caso, hace 19 años que estamos detrás de nuestro título. Esto nos da más tranquilidad y confianza para asentarnos en nuestra tierra”, aseguró.