Vecinos de Lambaré denuncian acumulación de agua servida y abandono municipal

Según relataron los vecinos, el agua servida permanece estancada sobre la capa asfáltica, lo que no solo despide un olor nauseabundo, sino que también provoca un acelerado deterioro del pavimento, generando baches de gran tamaño y dificultando la circulación vehicular y peatonal en la zona.

Ocho meses sin respuestas oficiales

Los pobladores indicaron que realizaron denuncias y solicitudes por las vías formales ante la Municipalidad de Lambaré, pero que, a ocho meses de los primeros reclamos, no recibieron ninguna solución ni intervención por parte de las autoridades comunales.

Accidentes y daños materiales

Carla Zarza, vecina del barrio, señaló que la situación ya derivó en accidentes de tránsito. Relató que fue testigo de la caída de un motociclista que perdió el equilibrio al intentar esquivar los baches formados por el agua servida acumulada en la calzada.

Además, sostuvo que el problema también genera perjuicios económicos a los residentes. “El automóvil de mi hija ya presenta averías en los amortiguadores porque todos los días tiene que pasar por el lugar. La situación es insostenible”, expresó.

Piden intervención urgente

Ante el avance del deterioro de la calle y los riesgos para la seguridad, los vecinos exigen una intervención urgente de la Municipalidad, ya sea para reparar el sistema de desagüe o para realizar trabajos de mantenimiento que eviten mayores daños y posibles accidentes.