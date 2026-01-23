Cimefor realiza instrucción de navegación a bordo de buques de la Armada en Asunción

Aspirantes del Centro de Instrucción Militar para Estudiantes y de Formación de Oficiales de Reserva (Cimefor) en Asunción llevan a cabo hoy una instrucción en navegación a bordo de tres embarcaciones, como parte del entrenamiento impartido por la Armada Nacional.

El jefe del Estado Mayor de la Armada, vicealmirante Cristhian Rotela, informó que la actividad incluye navegación y maniobras navales, fundamentales para la formación de los futuros oficiales de reserva.

El alto mando naval resaltó que la navegación constituye la “esencia” de la institución. En ese sentido, explicó que la instrucción se desarrolla a bordo del Buque Cañonero Paraguay, el Patrullero P-05 Itaipú y el Patrullero P-01 Capitán Cabral.

Participan más de 100 aspirantes en Asunción

En la Agrupación N° 1 de Asunción participan 116 cimeforistas, quienes realizan la navegación acompañados por instructores, personal sanitario y nadadores de combate, como parte del protocolo de seguridad ante cualquier eventualidad.

En total, el Cimefor cuenta con 218 aspirantes distribuidos en las bases de Asunción, Ciudad del Este, Encarnación y Saltos del Guairá. Entre ellos se destaca la participación de una mujer de 52 años en Asunción y un hombre de 63 años en Ciudad del Este.

Valor histórico del Buque Cañonero Paraguay

Rotela subrayó la importancia del contacto directo con las embarcaciones, especialmente con unidades históricas como el Buque Cañonero Paraguay, utilizado durante la Guerra del Chaco.

“Para nosotros, los marinos, esta es nuestra esencia. El marino tiene que conocer la embarcación y pisar cubierta. Es inaceptable ser marino y no embarcar en nuestros buques”, afirmó.

Los buques tenían prevista su partida a las 07:00 desde el apostadero sur de Asunción, con rumbo norte. El recorrido incluye navegación aguas arriba hasta el puente Héroes del Chaco, en la Costanera Norte, luego hasta el puente Remanso, para finalmente retornar al sitio de inicio.