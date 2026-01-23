Concepción: vecinos piden limpieza de baldíos utilizados como aguantaderos de drogadictos

Los vecinos aseguran que los inmuebles llenos de malezas son constantemente aprovechados por personas adictas a drogas para esconderse y además, en esos sitios ocultan objetos hurtados de las casas aledañas. Los terrenos serían privados, indicaron los pobladores del sector.

Anteriormente, esta situación, la de aglomeración de personas adictas, solo se daba a la noche, pero ahora en cualquier horario, manifestaron los moradores.

“Muchísimos adictos llegan a estos lugares y ahora nosotros estamos pagando para que se realicen las limpiezas de estos terrenos”, manifestó Elvira López.

Agregó que ella ha sufrido el hurto de gallinas y los responsables son los adictos que circulan en esa parte del barrio San Roque, cerca de la avenida Agustín Fernando de Pinedo, donde se encuentra el arroyo San Roque.

En tanto, otra de las vecinas, Brígida Concha, indicó que hace mucho tiempo vienen soportando esta situación. Explicó que la cantidad de adictos ha aumentado en los últimos tiempos; también dijo que los moradores están cansados de los constantes hurtos.

Venta de droga

En la zona se tendrían lugares de venta de drogas; por eso se ve no solo a conocidos, sino a personas ajenas del barrio circulando constantemente. Luego de comprar los estupefacientes, ingresan a los yuyales y allí consumen.

Casa abandonada fue incendiada

No muy lejos de estos lugares donde se tienen los baldíos existe una casa abandonada que también era usada como guarida de personas adictas a estupefacientes.

En la mañana de este viernes, vecinos del lugar divisaron humo que salía de la estructura abandonada, al acercarse, se percataron de que la casa había sido incendiada.