Imputan a presunto implicado en asalto frustrado a empleado de casa de cambios en Asunción

El Ministerio Público imputó a un hombre por su presunta participación en el asalto frustrado a una casa de cambios ocurrido en Asunción y solicitó su prisión preventiva.

La imputación fue presentada por el agente fiscal Aldo Cantero Colman, por la supuesta comisión del hecho punible de tentativa de robo agravado.

El ataque armado

Según los antecedentes, el hecho se registró el 20 de enero de 2026, alrededor de las 12:00, sobre las calles Eugenio Ramón Fernández y avenida Venezuela, en la ciudad de Asunción.

En ese lugar, el imputado habría participado en un intento de robo de una suma de dinero que era transportada por funcionarios de una casa de cambios a bordo de una camioneta.

De acuerdo con la investigación, varios sujetos bajaron de distintos vehículos y efectuaron disparos con armas de fuego contra el rodado, que contaba con blindaje, sin lograr su objetivo. Tras el ataque, los autores se dieron a la fuga.

Al día siguiente, el 21 de enero de 2026, se realizó un procedimiento de constitución e incautación de evidencias en una vivienda ubicada en la ciudad de Luque, donde presuntamente residía en alquiler la banda de asaltantes.

En el lugar, el propietario del inmueble permitió el acceso a los intervinientes y manifestó que una persona lo había contactado previamente para alquilar la vivienda.

Elementos que vinculan al imputado

De las investigaciones preliminares, el análisis de circuitos cerrados, los allanamientos y las actas labradas por el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, se constató la existencia de elementos de sospecha que vincularían al sindicado con el hecho punible investigado.

Con base en estos indicios, el fiscal Cantero Colman resolvió formular imputación y requirió la prisión preventiva del presunto implicado.

El Ministerio Público informó que las diligencias continúan para identificar y detener a otros posibles integrantes del grupo armado que participó del asalto frustrado.