Especialista alerta: uso de fármacos para adelgazar requiere seguimiento médico estricto

La endocrinóloga Elizabeth Valinotti, coordinadora general de la Red Nacional de Diabetes y jefa del servicio de endocrinología del IPS, se refirió a los inyectables para adelgazar, que inicialmente su uso era más bien para diabetes y ahora se utiliza contra la obesidad.

“La tirzepatida, semaglutide y tiraglutide, son agonistas de unas hormonas que se producen en el intestino naturalmente. Por ingeniería genética se lograron drogas que tienen la función de esas hormonas, pero que duran en el cuerpo algo así como 180 horas y se pueden utilizar de forma semanal”.

Estas drogas se desarrollaron para el tratamiento de la diabetes, pero en el proceso de desarrollo se vio que lograban disminuir el peso. “Son drogas aprobadas tanto por la FDA en Estados Unidos como por la EMA en Europa para el tratamiento de la diabetes, de la obesidad, de la prediabetes, del síndrome de apneastructividad del sueño, entre otras”.

“Entonces, son drogas muy útiles y necesarias ahora mismo en el arsenal terapéutico”, remarcó la doctora.

Con relación a la gente que se automedica, la profesional señaló que esto debe ser indicado por un médico, porque la dosificación es delicada, porque el seguimiento es delicado y porque son drogas de uso crónico.

“Si una persona tiene 100 kilos y baja a 70 kilos con esta droga, en menos de 18 meses vuelve a subir casi el 100% del peso perdido y, si es posible, más”, explicó.

Luego remarcó que tampoco se puede tomar a la ligera la indicación para bajar dos kilos, porque tampoco funciona así.

En cuanto a posibles efectos colaterales, apuntó: “Se pueden ver hasta en el 40% de los casos náuseas, vómitos, diarrea y constipación, que son las más frecuentes. Pero también se describe en la literatura pancreatitis, por ejemplo, pero no ocurre frecuentemente”.

En estos últimos días se registraron robos de estos medicamentos para adelgazar y la incógnita pasa por si pueden ser peligrosos, atendiendo su conversación o manipulación.

“Posiblemente, no sea peligroso para el paciente. Lo que puede ocurrir es que haya una inactivación del péptido, que no funcione como debería funcionar. Estos son cadenas estéticas, es decir, tienen aminoácidos, y entonces tienen que estar a temperatura de entre 4 y 8 grados más o menos para mantenerse completamente funcional”, sostuvo Valinotti.

Luego, para finalizar, comentó que en ese caso, lo que los pacientes se pondrían es un poquito de suero fisiológico si es que no cumple la cadena de frío.