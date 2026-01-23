Dinavisa alerta sobre “riesgo grave” del uso de adelgazante sin receta ni control

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) alertó que circulan en el país varios productos no registrados que son considerados de “RIESGO GRAVE”. Son medicamentos utilizados para adelgazar, todos inyectables.

Según explicó el director de Vigilancia de Medicamentos, Óscar Allende, en Paraguay existen aproximadamente cinco laboratorios habilitados para fabricar y comercializar medicamentos como la tirzepatida, utilizados en tratamientos de diabetes tipo 2 y obesidad patológica. Señaló que esos laboratorios operan bajo una cadena de frío controlada que incluye laboratorio, distribuidora y farmacia, lo que permite garantizar condiciones adecuadas de conservación y seguridad para el paciente.

“Esa cadena es la que respeta las condiciones de conservación que estos medicamentos requieren: transporte seguro, refrigerado y llegada al consumidor en condiciones óptimas”, señaló.

Riesgo por mala conservación y mercado ilegal

Allende explicó que estos medicamentos, especialmente los inyectables, deben conservarse entre 2 y 8 grados, ya que fuera de ese rango “pierden estabilidad y calidad”. Cuando son transportados sin cadena de frío, pueden degradarse y generar moléculas potencialmente inseguras para el usuario, lo que puede provocar efectos adversos.

Dinavisa detectó en zonas fronterizas productos con denominaciones no registradas en Paraguay, envases en otros idiomas y fármacos listos para ser etiquetados en mercados informales con marcas inexistentes o no habilitadas. “Eso hace suponer falsificación, reetiquetado o adulteración del medicamento”, advirtió.

Venta solo bajo receta médica

Allende remarcó que estos medicamentos son de venta bajo receta, por lo que su uso debe estar respaldado por la evaluación de un profesional de la salud.

“Para el uso seguro, primeramente se necesita una prescripción a través de un profesional, sea un endocrinólogo o un médico que trate obesidad patológica. La receta permite certificar la dosis ideal para cada paciente”, explicó.

Si bien reconoció que se trata de terapias novedosas y efectivas, insistió en que es imprescindible garantizar el uso seguro del medicamento y no inyectarse sin tener el diagnóstico confirmado de diabetes u obesidad.

Sin exportaciones autorizadas

Allende también aclaró que ninguno de los laboratorios nacionales habilitados solicitó ni obtuvo autorización para exportar estos productos a países como Brasil o Argentina. Esto debido a que en países vecinos se están incautando grandes cantidades de esas drogas y se registran casos de pacientes graves por su uso.

“Las solicitudes de exportación pasan por Dinavisa y actualmente ninguno de estos productos pasó por un proceso de exportación”, afirmó.

Señaló que eso refuerza la sospecha de que los productos que aparecen fuera del país provienen de canales ilegales, como robos masivos o desvíos hacia mercados informales.