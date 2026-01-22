Circula producto inyectable para adelgazar, sin registro sanitario en Paraguay

La retratutida, cuya producción se atribuye al laboratorio Synedica, del Reino Unido, no cuenta con autorización de ninguna entidad regulatoria reconocida, como la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) en Paraguay, la Administración de Alimentos y Medicamentos ​de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Por lo tanto, su venta o distribución en territorio nacional es completamente ilegal, en contrapartida con los productos inyectables autorizados y regulados en Paraguay, que sí cuentan con todos los avales técnicos y sanitarios necesarios para su uso responsable.

La retratrutida supuestamente producida por Synedica fue detectada en farmacias de Ciudad del Este, que apuntan principalmente al gran mercado brasilero. La Dinavisa procedió al retiro del producto y al cierre de puntos de venta que incumplieron la normativa.

Hasta la fecha, no existen reportes de complicaciones graves asociadas a este producto, pero su uso no supervisado representa un riesgo potencial para la salud.

Este caso no pone en cuestión la seguridad ni la calidad de otros tratamientos legítimos, y corresponde exclusivamente a una sustancia que nunca fue registrada ante las autoridades locales.

¿Qué tener en cuenta a la hora de optar por un adelgazante inyectable?

En Paraguay, solo deben adquirirse medicamentos o tratamientos autorizados por Dinavisa y toda aplicación debe realizarse bajo prescripción médica profesional. Los productos sin aprobación sanitaria no garantizan eficacia ni seguridad clínica.

Este caso refuerza la necesidad de mantener criterios estrictos de calidad en el acceso a tratamientos, y de evitar generalizaciones que afecten la confianza en productos aprobados y correctamente distribuidos en el país.