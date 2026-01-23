Exdirectora del MAG seguirá cumpliendo en prisión su condena a 10 años

La jueza de Ejecución María Lidia Wyder rechazó la prisión domiciliaria solicitada por la defensa de Maristela Azuaga (60 años), exdirectora de Administración y Finanzas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), quien seguirá cumpliendo su condena a 10 años de cárcel por el desvío de G. 68.965 millones de la institución, en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple) ubicado en Emboscada.

La defensa solicitó la prisión domiciliaria de Azuaga fundamentando que la condenada padece graves problemas de salud cuyos tratamientos son incompatibles con el lugar donde guarda reclusión. Tanto el médico forense del Poder Judicial como el de Fiscalía informaron que Azuaga padece de enfermedades que no son graves sino crónicas, que no se encuentran en etapa terminal y son tratadas con medicamentos dentro del Comple.

Lea más: Condena y cárcel para exministros Enzo Cardozo y Rody Godoy y exdirectora del MAG

Luego de examinar dichos informes médicos, como también las manifestaciones vertidas en la audiencia llevada a cabo, la magistrada concluyó que la interna presenta problemas de salud que pueden ser tratadas a través de los medios proveídos por el régimen penitenciario, con los controles médicos y el suministro de medicamentos necesarios para el seguimiento de las enfermedades que la aquejan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al respecto, Wyder exhorta a la directora del Comple que arbitre los medios necesarios a fin de precautelar la vida, salud e integridad física de la interna; de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 68 de la Constitución Nacional en concordancia con los artículos 3 y 7 del Código de Ejecución Penal, debiendo la misma acceder al tratamiento que corresponda a través de los medios proveídos por el Régimen Penitenciario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Condenas por desvío de G. 68.000 millones del MAG

Maristela Azuaga fue condenada el 28 de noviembre de 2022 a 10 años de cárcel por lesión de confianza y estafa; mientras que los exministros del MAG Enzo Cardozo - exsenador liberal y exparlasuriano- y Rody Adan Godoy fueron sentenciados a 10 y 7 años de prisión, también por estafa y lesión de confianza.

Lea más: Jueza ratifica cómputo para libertad condicional y salidas transitorias de exministros del MAG

Cardozo, Godoy y Azuaga fueron condenados por haber autorizado el desembolso de G. 68.965 millones para financiar proyectos de productores frutihortícolas de 188 comités de todo el país, pero que no llegaron a destino en su totalidad. Fue entre los años 2011 y 2012. Parte de los recursos eran del ente y también del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

La acusación estuvo a cargo de los fiscales Diego Arzamendia y Rodrigo Estigarribia, quien en juicio solicitó condenas de 12 y 8 años de cárcel para los exministros Enzo Cardozo y Rody Godoy, en ese orden y de 13 años para la exdirectora Azuaga.

“Estos desembolsos se realizaron sin contar con proyecto alguno que justificaran las erogaciones realizadas, ya que, según las constancias, todos los proyectos fueron elaborados con posterioridad a la firma de las resoluciones y fueron presentados recién con la rendición de cuentas”, sostuvo el Ministerio Público en su acusación.

Lea más: Absuelven a exministros del MAG por prescripción de presunto desvío de G. 3.700 millones

Deben reponer dinero desviado

El 6 de mayo de 2025 la jueza Elsa María García Hulskamp, presidenta del Tribunal de Sentencia Unipersonal, hizo lugar a la acción de reparación del daño promovida contra los exministros Enzo Cardozo y Rody Adán Godoy, y la exdirectora de Administración y Finanzas de la cartera estatal Maristela Azuaga; y condenó a los mismos a reparar el perjuicio al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por la suma total de G. 68.965.418.419.

En el juicio oral el procurador adjunto Juan Manuel Bogarín Ayala puntualizó que durante su gestión al frente del MAG Enzo Cardozo autorizó 7 desembolsos por un total de G. 60.252.639.175; mientras que su sucesor Rody Adán Godoy firmó otros 3 desembolsos por un total de G. 8.712.779.244. Estos montos son los montos que cada uno debe reparar al Estado.

Por su parte, la exdirectora de Administración y Finanzas Maristela Azuaga, quien estuvo en el cargo durante las gestiones de ambos exministros del MAG, fue condenada a reparar solidariamente la suma de G. 60.765.418.419; correspondiente en poco más de G. 52 millones durante la gestión de Enzo Cardozo; y más de G. 8 mil millones bajo la administración de Rody Godoy.

Lea más: Condenan a exministros del MAG a reponer desvío por casi G. 69.000 millones

Al momento de dar a conocer su fallo la jueza Elsa García puntualizó que no se puede argumentar la existencia de un proceso en lo Civil contra otros condenados en la presente causa, como lo hicieron las defensas, para pretender el rechazo de la demanda de reparación contra los exministros del MAG y la exdirectora de Administración y Finanzas.