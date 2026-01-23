La Fiesta de la Tradición Misionera ya palpita su edición 46 en Santiago

Durante la apertura del evento, el presidente del Club de Leones de Santiago, Víctor Dubarry, destacó que la institución viene realizando de manera ininterrumpida la Fiesta de la Tradición Misionera, lo que implica un importante sacrificio organizativo y económico. Señaló que esta celebración no sería posible sin el esfuerzo conjunto de todos los integrantes de la comisión y colaboradores, y anunció que la edición 2026 contará con cuatro días de actividades, que se iniciarán el 29 de enero y se extenderán hasta el 1 de febrero próximo.

En ese contexto, Dubarry expresó además su deseo de que las condiciones climáticas acompañen el desarrollo del programa previsto, de modo a poder concretar todas las actividades planificadas y alcanzar, una vez más, el éxito que caracteriza a esta tradicional fiesta que convoca a visitantes de distintos puntos del país y del extranjero.

Por su parte, Miguel Fernández, secretario de la comisión directiva del Club de Leones de Santiago y coordinador del desfile de la Tradición Misionera, resaltó la importancia de esta actividad, considerada una de las principales dentro del marco de la fiesta. Indicó que cada agrupación de caballería, cuadro alegórico y carroza se prepara con dedicación para competir por el primer puesto, en un evento que conjuga tradición, esfuerzo y espíritu competitivo.

Fernández detalló que el desfile se iniciará a las 18:00 con el juzgamiento al mejor jinete al estilo misionero, mientras que a las 19:00 comenzará el paso de las agrupaciones de caballería. Remarcó que esta actividad es una de las más esperadas tanto por los participantes como por el público, por el despliegue cultural y tradicional que representa.

A su turno, el senador Colym Soroka manifestó que desde hace cuatro años acompaña esta actividad, impulsado por su apego a las tradiciones. Señaló que al recorrer el predio se puede observar a niños alejados del uso del celular y participando activamente de prácticas como la montura a caballo, competencias de frenos, pruebas de resistencia y de tambores, lo que fortalece la identidad cultural.

Soroka subrayó que la Fiesta de la Tradición Misionera no es solo un evento musical, sino también una competencia interna que permite vivir y transmitir la cultura del hombre de campo. “Es una fiesta que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos, algo que nunca se debe olvidar”, expresó.

Programación

Diego Miño, integrante de la comisión organizadora, informó que las actividades se iniciarán el jueves 29 de enero con la segunda edición del enduro, una competencia de resistencia que contempla un recorrido de 50 kilómetros a caballo, divididos en tres etapas. Agregó que esta prueba ha generado gran expectativa entre los participantes por su nivel de exigencia y convocatoria.

Asimismo, Miño adelantó que dentro de la extensa programación se incorporará una nueva competencia de campo, la cual contará con una importante premiación económica, con el objetivo de incentivar la participación y jerarquizar aún más el evento en esta nueva edición.

El viernes 30, en el ruedo central, se desarrollarán las primeras pruebas denominadas aparte campero, con la participación de la Asociación de Caballos Criollos. Esta competencia permitirá a los jinetes sumar puntos para el certamen nacional que se disputará en julio del 2026 en Mariano Roque Alonso, y la jornada concluirá con un festival artístico con artistas nacionales e internacionales.

El sábado 31 se llevará a cabo el tradicional desfile de carrozas y caballerías, con la participación de agrupaciones provenientes de Misiones, Itapúa, Chaco, Santa Rita, San Pedro, entre otros puntos del país. En tanto, el domingo 1 de febrero, desde horas de la mañana, el público podrá disfrutar de la doma de potros y toros, uno de los momentos más esperados de la fiesta.

Para las cuatro noches están previstos coloridos festivales artísticos. En el escenario se anuncia la presencia de reconocidos artistas como Sele Vera y Los Pampas, Hernán Arias, Dalmiro Cuéllar, Mily Brítez, La Huella Chaqueña, Banda Santa Fe, Los Aranditas y Luis Mosqueda y su Grupo Komando.