Refuerzan acciones preventivas contra el dengue en Ayolas y Santiago

El responsable del área de comunicaciones, Juan Paredes, señaló que actualmente se llevan adelante rastrillajes y rociados espaciales en la comunidad de Santiago, Misiones. Estas acciones responden a la cercanía de una nueva edición de la Fiesta de la Tradición Misionera, evento que convoca a un importante número de visitantes.

Se estima la llegada de público de distintos puntos del territorio nacional y también de países vecinos. Además, muchas personas aprovechan la ocasión para hospedarse en Ayolas, ya sea en hoteles o posadas turísticas.

Ante esta situación, el distrito ayolense también es objeto de rastrillajes preventivos por parte del Senepa. El último índice de infestación larvaria, realizado en 2025, arrojó un nivel del 5 %, lo que confirma la presencia del mosquito Aedes aegypti en la ciudad.

No obstante, hasta el momento no se registran notificaciones de casos sospechosos de dengue. Las autoridades sanitarias resaltan la importancia de sostener las tareas de control para evitar brotes de la enfermedad.

De manera paralela, en el área de Relaciones Públicas de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) se ejecuta un trabajo similar. Esto obedece a la gran cantidad de visitantes que recibe el lugar durante esta época del año. El objetivo principal es brindar condiciones sanitarias adecuadas y garantizar que los turistas puedan visitar la ciudad con tranquilidad. Las acciones se enmarcan en un plan de prevención coordinado con otras instituciones.

Finalmente, Juan Paredes instó a la ciudadanía a colaborar con las tareas preventivas desde los hogares. Recomendó que, luego de cada lluvia, las familias dediquen al menos 15 minutos a recorrer el patio de sus viviendas.

El objetivo es eliminar el agua acumulada en recipientes en desuso que puedan servir como criaderos de mosquitos. Asimismo, pidió desechar o eliminar aquellos objetos inservibles que representen un riesgo para la salud.

