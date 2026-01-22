Ineram reporta cuatro casos de niños que tragaron monedas en lo que va del año

Recientemente, dos niños -una de nueve años y otro de tres años- fueron intervenidos en el Ineram luego de haber tragado monedas. Los procedimientos fueron realizados por el Dr. Carlos Morínigo, según él mismo dio a conocer.

El neumólogo apuntó que el paciente más pequeño había sido derivado de urgencia desde Fuerte Olimpo, Chaco, y por esto también apunta a una capacitación por sobre casos en la región occidental del país.

Del esófago del pequeño se había retirado una moneda de G. 500, mientras que de la niña, una de G. 1.000.

Campaña de cuidado

Al considerar que aún se continúa en el primer mes del año y solamente en el Ineram ya se registraron cuatro intervenciones por monedas atascadas, el doctor ahora impulsa una campaña de cuidado y concientización entre los padres por la gravedad de estos casos, al igual que de los atragantamientos.

“Creo que debemos atender un poco más a los niños, ¡por favor!“, instó.

