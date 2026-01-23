Lambaré: tras reclamo ciudadano, intendente culpa a la gente y promete intervenciones

Luego de que vecinos de Villa Virginia en Lambaré, denunciaran el estado de abandono generalizado en su barrio, a pesar de su cercanía con la Municipalidad, el intendente de esa ciudad, Rosa “Guido” González (ANR-cartista), reconoció la situación, pero responsabilizó a los ciudadanos por la proliferación de vertederos clandestinos en toda la zona y del estado de las veredas.

El intendente afirmó que solo el 30 % de los lambareños paga por la recolección de basura, lo que dificulta seriamente la gestión municipal de residuos. Según González, los mismos vecinos tiran sus desechos en puntos críticos o contratan carreteros que los arrojan ilegalmente en baldíos.

Lea más: Lambaré: a pasos de la Municipalidad, barrio entero está “olvidado"

Sobre el mal estado de las aceras, el director de obras, José Ruiz, sostuvo que el mantenimiento es obligación legal de cada frentista. Ruiz argumentó que la ciudadanía está “muy mal acostumbrada” al solicitar que la comuna repare espacios privados como sus propias veredas. Actualmente rige una ordenanza que exige a los propietarios mantener sus frentes en condiciones óptimas para el libre tránsito.

Para forzar el cumplimiento, señaló que se presentó un proyecto de ordenanza que permitiría a la municipalidad intervenir directamente y reparar las veredas. El costo de estas obras sería cargado posteriormente a los impuestos inmobiliarios de los dueños que no mantengan sus espacios limpios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Veredas intransitables

Respecto al uso de veredas como estacionamiento, el intendente admitió que no cuentan con un corralón municipal para retirar los vehículos infractores. Explicó que, sin un predio propio para el resguardo, no pueden aplicar sanciones efectivas contra quienes obstruyen impunemente el paso peatonal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

González mencionó que están en proceso de adquirir terrenos para dotar a la institución de la infraestructura mínima necesaria.

Lea más: Fernando de la Mora: Municipalidad no recoge la basura desde el año pasado

Ante la crisis vial, el jefe comunal solicitó la declaración de emergencia para agilizar la compra de asfalto en caliente y materiales. Contó que se prevé realizar bacheos en unos 17.000 metros cuadrados de calles dañadas, iniciando los trabajos posiblemente durante la próxima semana. Esta medida busca paliar el deterioro causado por las constantes lluvias y la falta de mantenimiento previo en las vías internas.

Además, anunció un plan de recapado general de 27,6 kilómetros de calles en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas (MOPC). Técnicos del ministerio ya recorren las zonas que serán beneficiadas por el proyecto denominado “Central 3” a partir del mes de marzo. Estas obras de envergadura se centrarán en avenidas principales y tramos que conectan efectivamente a Lambaré con otras ciudades limítrofes.