Nueva Terminal de Villarrica: Controlan etapa final y organizan reubicación de comerciantes

La Municipalidad de Villarrica se encuentra revisando el avance de las obras y los últimos detalles pendientes para la próxima inauguración de la nueva Terminal de Ómnibus.

El intendente Magín Benítez informó que la obra presenta un avance aproximado del 90% y que restan trabajos finales vinculados a terminaciones estructurales, cartelería, veredas y coordinación interinstitucional.

Entre los puntos pendientes, el jefe comunal mencionó labores conjuntas con la Compañía de Luz y Fuerza S.A. (Clyfsa) y entes públicos, especialmente para la reubicación de columnas y la adecuación del sistema eléctrico del predio.

“Estamos ya en la etapa final, son detalles los que faltan para poder hacer entrega de esta obra emblemática a los ciudadanos de Villarrica y a toda la región”, señaló Benítez durante una recorrida por el lugar.

El intendente destacó además que ya se iniciaron conversaciones con los comerciantes y vendedores que operaban en la antigua terminal y que actualmente se encuentran reubicados en la terminal provisoria del barrio San Miguel.

Según explicó, el proceso apunta a una reubicación coordinada de los trabajadores dentro del nuevo edificio, quienes aceptaron trasladarse temporalmente mientras avanzaban las obras. “Hoy podemos venir con ellos a ver los espacios donde volverán a ubicarse. Esto es fruto de un trabajo conjunto”, afirmó.

Benítez reconoció que el plazo contractual de la obra ya feneció, pero indicó que la empresa adjudicada solicitó una prórroga para culminar los trabajos restantes, lo cual se encuentra en proceso administrativo.

El costo inicial del contrato fue de G. 5.165.607.237, financiado con recursos provenientes de royalties, al que posteriormente se sumó una adenda de G. 818.639.657 para completar distintos ítems de la obra. La empresa adjudicada encargada es Bogado Construcciones, de Juan Ramón Bogado López.

Otro aspecto considerado sensible por la administración municipal es la reorganización del tránsito en la zona, teniendo en cuenta que el retorno de buses de gran porte generará un impacto significativo en arterias muy concurridas de la ciudad.

En ese sentido, el intendente señaló que se trabaja de manera coordinada con la Dirección de Tránsito y Seguridad y con las empresas de transporte para establecer un circuito de ingreso y salida de los buses.

El plan contempla que los buses ingresen desde el Boulevard Bicentenario por la calle Gregorio Benítez, accedan por la parte posterior de la terminal y salgan por Natalicio Talavera, evitando giros en calles angostas.

La nueva terminal contará con salones comerciales, espacios gastronómicos, áreas de espera para pasajeros, boleterías y andenes, además de sectores destinados a artesanía, venta de indumentaria y otros rubros.