Masivo operativo de retorno aún colma la Terminal de Ómnibus de Villarrica tras las fiestas

En el marco del operativo retorno posterior a las celebraciones de fin de año, la Terminal de Ómnibus de Villarrica presenta un movimiento sostenido de pasajeros desde el pasado viernes.

De acuerdo con datos proporcionados por la administración de la terminal, el incremento se observa principalmente en los servicios de larga distancia e internacionales, con una alta demanda de pasajes hacia distintos puntos del país y del exterior.

El administrador de la terminal, Freddy Inchausti, informó que diariamente parten entre 15 y 17 colectivos internacionales, una cifra superior a la registrada en períodos habituales.

Ante esta situación, las empresas de transporte reforzaron sus horarios y dispusieron unidades adicionales para cubrir la demanda, tanto en recorridos de larga distancia como en servicios internos y de media distancia.

Los destinos más solicitados incluyen Asunción, Ciudad del Este, Encarnación y otras ciudades del interior, además de conexiones internacionales, especialmente hacia Argentina.

Según estimaciones de la administración, entre 1.000 y 1.500 personas por día transitan actualmente por la Terminal Provisional de Villarrica, cifra que se mantiene desde el inicio del operativo retorno.

Previo a la Navidad, el movimiento había sido aún mayor, con un promedio diario cercano a las 2.000 personas, impulsado por la llegada de viajeros que retornaban a la ciudad para pasar las fiestas con familiares.

Durante esos días, se registró el arribo de entre siete y ocho colectivos internacionales por jornada, lo que generó una intensa actividad en la terminal.

En comparación con el año pasado, el flujo de pasajeros presenta un aumento estimado de entre el 30 y 40%, según los registros administrativos.

El incremento se da tanto en la cantidad de arribos como en las salidas, reflejando el movimiento habitual de fin de año y el posterior retorno a los lugares de residencia. Desde la administración indicaron que las operaciones se desarrollan con normalidad, sin mayores inconvenientes, pese al volumen de pasajeros registrado.

Pese a que los pasajeros, en su mayoría, acceden a los servicios con normalidad, se recomienda adquirir pasajes con anticipación ante la alta demanda. Desde la administración reiteraron la recomendación de llegar con tiempo suficiente a la terminal y verificar horarios y destinos antes de viajar.