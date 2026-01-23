Operativo de salud en San Ber: más de 500 atenciones se registraron el último fin de semana

Según el reporte correspondiente al período comprendido entre el 15 y el 18 de enero de 2026, se atendieron 560 pacientes en total. Entre las atenciones generales se contabilizaron 70 canalizaciones venosas, 45 pacientes asegurados del IPS, 37 curaciones, 11 suturas, 10 diagnósticos principales, 10 traslados y 5 casos de accidentados con traumatismos.

Dos traslados críticos

Asimismo, se reportaron dos traslados críticos durante el fin de semana. El primero ocurrió el viernes 16 de enero, a las 20:42, cuando una joven de 25 años, ingresó tras sufrir un accidente de motocicleta sin casco.

La paciente presentó un traumatismo craneoencefálico grave, hematoma subdural izquierdo y un Glasgow de 6/15, por lo que fue intubada, estabilizada y derivada de urgencia al Hospital de Trauma.

El segundo traslado crítico se produjo el sábado 17 de enero, a las 18:15, y correspondió a un joven de 23 años, procedente del barrio 8 de Diciembre de Villa Hayes.

El paciente ingresó por una crisis asmática severa, con diagnóstico de post paro cardiorrespiratorio, insuficiencia respiratoria severa y broncoaspiración. Fue intubado, estabilizado y derivado vía aérea a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Villa Hayes.

Desde el operativo de salud destacaron el trabajo del personal médico y de enfermería para responder a la alta demanda asistencial durante el fin de semana, especialmente ante casos de urgencia y traslados de alta complejidad.

Seis ambulancias disponibles para la asistencia médica

Por su parte la directora del Centro de Salud de San Bernardino, Giselle Busam, señaló que el establecimiento cuenta con cuatro ambulancias propias y del SEME, a las que se suman dos unidades del IPS, lo que garantiza un total de seis vehículos para atender emergencias en la ciudad.

Enfatizó que se dispone de seis choferes, quienes hasta el momento han trabajado intensamente, pero continúan atentos para responder ante cualquier situación que se presente.