Otra vez anuncios y anticipos: MOPC promete inicio “inminente” de obras clave en Ñeembucú

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, realizó una visita sorpresiva a la capital departamental de Ñeembucú, donde una vez más anunció la inminente entrega de anticipos para el inicio de obras de infraestructura consideradas estratégicas para la región, entre ellas la fase C de la defensa costera de Pilar y la pavimentación tipo cemento del tramo Pilar–Boquerón–Humaitá–Paso de Patria.

Según manifestó la secretaria de Estado, en los próximos días se procederá al pago del anticipo al consorcio adjudicado para la fase C de la defensa costera, lo que permitiría el inicio de los trabajos.

“Este mes vamos a hacer entrega del anticipo al consorcio para el inicio de las obras; en breve ya vamos a ver máquinas en pista”, aseguró.

Centurión reiteró que el arranque de la fase C es una prioridad para el MOPC y que se encuentra más adelantada que otros frentes.

Precisó que antes del mes de junio ambos contratos correspondientes a los tramos Pilar–Humaitá y Humaitá–Paso de Patria deberían estar plenamente operativos, insistiendo en que el primer semestre de 2026 marcaría el inicio visible de las obras.

“Venimos a comprometernos para impulsar el desarrollo de Ñeembucú a través de obras de infraestructura”, expresó la ministra, señalando que los proyectos se encuentran en proceso de aprobación dentro de un cronograma que oscila entre 60 y 90 días, dependiendo de los trámites administrativos.

Tramo Pilar–Humaitá, en fase de ingeniería

En cuanto a la pavimentación del tramo Pilar–Humaitá, Centurión explicó que actualmente se encuentra en la fase de ingeniería, la cual contempla un plazo de 90 días para su desarrollo una vez abonado el anticipo.

Aclaró, no obstante, que el desembolso depende de cuestiones administrativas y de la disponibilidad de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Consultada sobre el estado crítico de la ruta PY 19, especialmente por el tránsito de camiones de gran porte, la ministra evitó responder directamente sobre eventuales controles de cargas pesadas y optó por destacar la instalación de empresas arroceras en la zona norte del departamento.

Indicó que existen dos contratos de mantenimiento en ejecución en el tramo Villeta–Alberdi y que se evalúan nuevos contratos bajo la modalidad de Gestión y Mantenimiento (GEMA) para el trayecto Alberdi–Pilar, con el objetivo de prevenir un mayor deterioro de la red vial.

Respecto a la ruta PY 20 Yabebyry–Pilar, Claudia Centurión señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encuentra ajustando los números para remitir el proyecto al Congreso Nacional.

El Gobierno Nacional había anunciado en mayo de 2025 la aprobación de un financiamiento de 240 millones de dólares por parte de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

La obra, denominada Corredor Suroeste, conectará los departamentos de Misiones y Ñeembucú, con una extensión total de 154 kilómetros, además de 25 kilómetros de travesías urbanas.