Pacientes de IPS denuncian largas esperas para conseguir turno y ser atendidos

Asegurados del Instituto de Previsión Social denuncian largas esperas tanto para conseguir turno como para ser atendidos en laboratorio. Manifiestan que uno de los factores es la falta de más profesionales para una más rápida atención.

En el Hospital Central, un paciente que esperaba para ser atendido comentó que vino desde Caazapá. Ante la consulta del porqué vino hasta la capital, expresó que acá hay todo lo que necesita para su atención. “Allá no hay los servicios para hacer todo lo que necesito”.

Otra señora, procedente de Villeta, señaló la misma situación. “Vengo acá porque allá no se hacen todos los análisis que me pidieron. Entonces vengo hasta acá para hacerme todos los estudios de una vez. Hace una hora más o menos que estoy esperando para que me atiendan”

Por su parte, una paciente que habitualmente utiliza los servicios en este hospital comentó que no se suele esperar tanto para la atención, pero que hoy parece que está atendiendo una sola persona y eso hace que se esté tardando más de lo habitual.

“Suelen haber dos personas. Una que es con prioridad para embarazadas y personas mayores, la otra para el resto de los pacientes que llegan”, apuntó.

En otro momento, manifestó que hace una semana terminó su tratamiento de quimioterapia por cáncer de mama y que durante el año que llevó adelante el tratamiento nunca tuvo problemas para conseguir los medicamentos.