Tras años de abandono y accidentes fatales, anuncian reinicio del recapado de la Ruta PY 20

Durante años, usuarios de la Ruta PY 20 realizaron reiterados reclamos y se solicitaba el arreglo integral del tramo, ante la creciente cantidad de siniestros viales con pérdidas de vidas humanas. Finalmente, el MOPC anunció la reactivación de los trabajos de recapado de unos 52 kilómetros, los cuales se encontraban paralizados desde el año 2023.

Esta situación de abandono generaba preocupación en las comunidades afectadas.

La ejecución de las obras es financiada por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y se encuentra bajo la responsabilidad del MOPC.

No obstante, a raíz de la crisis financiera que atraviesa la binacional, el proyecto había sido suspendido por un tiempo prolongado, hasta la actualidad, pese a su importancia estratégica para la región.

Rolón explicó que el intendente de Ayolas, Carlos Duarte (ANR), recibió en su despacho a la ingeniera Cinthia Díaz, representante del MOPC. Durante el encuentro, la funcionaria confirmó que se reiniciarán las tareas de recapado asfáltico de la carretera que une la ciudad de Ayolas con la Ruta PY 1, una vía fundamental para la conectividad y el desarrollo local.

El jefe de gabinete destacó que la reactivación del proyecto es de suma importancia, teniendo en cuenta que se intervendrá un asfaltado construido hace más de 40 años.

En ese sentido, señaló que la obra representa una mejora significativa para la seguridad vial. La obra beneficiará a todos los conductores y pobladores que transitan diariamente por el tramo.

Finalmente, Rolón expresó su agradecimiento al presidente de la República, Santiago Peña, y al director paraguayo de Yacyretá, Luis Benítez. Indicó además que el reinicio de los trabajos está previsto para el 2 de febrero, sujeto a las condiciones climáticas, y que la duración estimada de las obras sería de aproximadamente 45 días o incluso menos.

La EBY proveerá los materiales, mientras que el MOPC se encargará de la mano de obra.