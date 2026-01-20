Falta de ecografista preocupa a mujeres rurales de Ayolas

Rodríguez señaló que en el Hospital Integrado se vive una situación crítica que impacta gravemente en la salud de las pacientes, debido al no funcionamiento del servicio de ecografía por la falta de rubros para contar con un ecografista.

Indicó que este estudio es fundamental para el control del embarazo y la detección temprana de diversas patologías, por lo que su ausencia genera una gran preocupación en la comunidad.

Asimismo, explicó que la falta de este servicio obliga a muchas mujeres a trasladarse a otras ciudades para realizarse los estudios correspondientes, lo que implica gastos económicos que no todas pueden cubrir.

Esta situación pone en riesgo el bienestar de las mujeres y el de sus hijos e hijas. “Tapichakuera ohepyme’ëvaera hymba kuera mimi kure ra’y tera ryguasu ikatuhaguaicha oreko pasaje repyrämi (la gente tiene que vender sus animales pequeños, lechones o cerdos, para poder tener el pasaje), después tenemos que hacer actividades para costear los tratamientos. Realmente estamos preocupadísimas con esta situación”, expresó.

Rodríguez solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y distritales, así como al Concejo Local de Salud encabezado por el intendente Carlos Duarte (ANR), que acompañen las gestiones del director del Hospital Integrado, doctor Abel Feltes.

Señaló la necesidad de garantizar servicios básicos y medicamentos primordiales, afirmando que no tiene sentido acudir a una consulta médica y salir únicamente con una receta. Agregó que la necesidad no solo afecta a las mujeres rurales, sino a toda la población de Ayolas.

Falta más recursos humanos

El director del Hospital Integrado de Ayolas, doctor Abel Feltes, explicó que desde el año 2020 la institución no cuenta con un ecografista general. Indicó que la situación no se percibía con fuerza anteriormente debido a que el profesional que prestaba servicios realizaba estudios de manera particular, hasta que finalmente renunció.

Desde el 2021 se realiza imagen ginecológica, y actualmente el responsable del área se encuentra de vacaciones, con retorno previsto para la próxima semana.

Feltes sostuvo que es imperiosa la necesidad de contar con un ecografista general, teniendo en cuenta la ubicación geográfica de Ayolas, ya que para acceder a la Ruta PY 1 se debe recorrer aproximadamente 50 kilómetros. Remarcó que esta distancia dificulta el traslado de pacientes que requieren estudios urgentes.

Además, informó que recientemente mantuvo una reunión con el director de la Octava Región Sanitaria, doctor José María Méreles, para abordar esta problemática y otras relacionadas con la falta de recursos humanos.

Recordó que, en su momento, se reorganizaron horarios y rubros debido a una resolución del Ministerio de Salud que establecía turnos médicos de 12 horas por rubro, lo que generó la reducción de 11 rubros en Ayolas, de los cuales solo dos pudieron ser recuperados posteriormente.

Finalmente, señaló que en la reunión se acordó insistir en la restitución de los rubros perdidos, entre ellos uno para la incorporación de un ecografista los días sábado. También se busca contar con cirujanos de guardia, anestesiólogo, traumatólogo especialista en rodilla y terapista.

“Lo que más necesitamos es recurso humano; por más gestiones que se realicen, si el Estado no provee los contratos, no se puede avanzar”, afirmó.

Profesionales existentes

Actualmente, el Hospital Integrado de Ayolas cuenta con siete ginecólogos, cinco cirujanos y tres anestesiólogos, con la proyección de incorporar uno más.

En la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) se desempeñan 11 médicos, mientras que se encuentra en proceso la búsqueda de un rubro para enfermería en el área de diálisis. En sala médica, el establecimiento dispone de siete profesionales.