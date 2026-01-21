Video: incendio de gran magnitud en el Parque Ecológico de Fernando de la Mora

Un incendio de considerable magnitud se produjo en el Parque Ecológico, ubicado en el barrio Santa María de la ciudad de Fernando de la Mora, generando preocupación entre vecinos de la zona y una intensa labor de los bomberos voluntarios.

Fuego consumió pastizales y un basural

El capitán Pablo Tapia, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fernando de la Mora, informó que el siniestro se inició en un sector donde había gran acumulación de pasto y basura, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas.

“Fue un incendio de grandes proporciones entre basural y pastizal. Había una montaña de pasto y basura, y eso es lo que todavía nos está llevando mucho trabajo”, explicó.

Situación controlada, pero continúan los trabajos

Tapia señaló que el fuego ya se encuentra bajo control, aunque aún permanecen en el lugar dos móviles y personal realizando tareas de enfriamiento y remoción, debido a la presencia de materiales altamente inflamables.

“La situación ya está controlada, pero queda un trabajo importante de remoción y enfriamiento. Hay mucha basura, cubiertas, aerosoles y otros elementos inflamables que podrían volver a generar focos”, advirtió.

Origen del incendio aún es desconocido

De acuerdo con el reporte de los bomberos, no se pudo determinar el origen del incendio, ya que se trata de un patio baldío y oscuro. El hecho fue reportado por vecinos de la zona.

“Solo con la denuncia de los vecinos pudimos llegar. No encontramos a nadie en el lugar cuando arribamos”, indicó el capitán.

Vecinos denuncian uso del lugar como vertedero

Según relataron los vecinos a los bomberos, el sitio es utilizado de manera frecuente como vertedero clandestino de residuos.

“Los vecinos nos dijeron que suelen ir a tirar basura, generalmente carreteros, y eso es lo que estaba bastante acumulado en el lugar”, señaló Tapia.