Reportan varios incendios de pastizales en Concepción

El primer caso informado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción, en la tarde de este viernes en el barrio Virgen de Fátima, hasta donde llegaron los bomberos; el segundo incendio de pastizal se registró en la Villa San Miguel, cerca del aeropuerto local.

El tercer incendio comunicado a los bomberos fue el que se dio en la estancia Santa Rita, en el departamento de Presidente Hayes. Según dijo el presidente del CBVC, Carlos Ramos, el incendio de pastizal en el establecimiento ganadero fue el más grande de todos los reportados hoy. A este siniestro llegaron un total de tres móviles.

Lea más: Video: desconocidos queman camión recolector en Ciudad del Este

Mientras que el cuarto incendio se produjo entre los barrios San Carlos y Villa Oliva de la ciudad de Concepción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Principio de incendio en una vivienda

También los bomberos intervinieron en un principio de incendio en una vivienda ubicada en el barrio Itacurubí, explicó el presidente del CBVC.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recomendaciones

Los miembros del CBVC realizan las siguientes recomendaciones a la población: no encender fogatas en zonas no habilitadas, no arrojar colillas de cigarrillos al suelo. Además de evitar la quema de basura, pastizales o restos de poda.

También a no dejar botellas ni vidrios en el campo (pueden generar efecto lupa), mantener los alrededores de viviendas limpios de pasto seco, apagar completamente cualquier fuego con agua y tierra.

Instan a las personas a denunciar de inmediato cualquier foco de incendio a los bomberos.