Declaraciones de José Duarte generan temor a una nueva dictadura, dice escritor

El escritor Bernardo Neri Farina criticó las expresiones de José Duarte Penayo, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), al calificar la dictadura de Stroessner como más benigna en muertes, en comparación a gobiernos liberales.

Apuntó que esa comparación fue infeliz e impensada en alguien de su formación y agregó que estas declaraciones generan temor a una nueva dictadura.

“El problema en el planteamiento de este muchacho fue que planteó como una dictadura más benigna en muertes, en una persona con su formación. Si hubiera sido un presidente de seccional, vaya y pase”, manifestó Fariña.

Luego agregó que capaz le falló la dialéctica, pues uno puede ser erudito, pero no culto.

“Este muchacho no tiene cultura general para entrelazar otros conocimientos y exponer con facilidad lo que quiere decir. Por eso le falló la dialéctica. Esa comparación fue infeliz y despertó un temor, porque se puede pensar que esto es una forma de justificar una nueva forma de dictadura”.

Neri Fariña sostuvo que hoy vivimos una dictadura, pues todas las instituciones están en una sola mano. “Hoy, ningún juez toma una decisión sin mirar hacia atrás y ver si va a afectar o no al quincho. Y eso es un drama. Esa es una dictadura en una nueva forma”.

“Nuestras instituciones hoy son absolutamente débiles, tan débiles como antes del 89 y en manos de una sola persona. Por esto, eso que dijo este chico es muy peligroso”, finalizó.