Duarte Penayo se ratifica en dichos sobre la dictadura y anuncia libro

Ante el pedido del PLRA de sacarlo del cargo, dijo que la agrupación tiene presuntos intereses y negocios en la educación superior durante la presidencia de Fernando Lugo (2008-2012).

También anunció el lanzamiento de un libro sobre el Partido Colorado.

“Hablar de Stroessner siempre genera controversia, y es natural. No considero que haya hecho ninguna apología ni reivindicación. Lo que hice fue una apreciación sustentada en argumentos”, expresó en su cuenta de X.

Dijo que en su obra Diez tesis sobre el Partido Colorado propone “una relectura sin consignas fáciles ni prejuicios cómodos. Un intento de pensar al coloradismo más allá del “anticoloradismo emocional” y de las simplificaciones que empobrecen el debate público”.

Sostuvo que su libro defiende que la ANR “ no es un residuo del pasado, sino una tercera posición ideológica, profundamente ligada a la construcción del Estado paraguayo, a la modernización y a la inclusión social”.