La Fiesta de la Tradición Misionera abrió sus tranqueras con un acto religioso

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en el predio del Club de Leones santiagueño y se inició a las 10:15. Estuvo presidida por los párrocos Jorge Silguero, de General Delgado (Itapúa), y Mario Vera, de Santiago, quien próximamente será trasladado a Ñeembucú.

Del acto participaron integrantes de la comisión organizadora del evento e invitados especiales. Durante la celebración se pidió la bendición para el desarrollo de la fiesta y para todos los que formarán parte de la tradicional cita cultural.

En su mensaje, el presbítero Silguero exhortó a que la 46.ª Fiesta de la Tradición Misionera mantenga y cultive los valores humanos y cristianos, y que muestre verdad, bondad y belleza, de modo que los miles de participantes encuentren en este espacio un ámbito para la familia y la alegría sana, tanto de día como de noche.

Asimismo, recordó que se trata de un acontecimiento cultural que debe transmitir valores y contribuir a la unidad de propósitos, colaborando con la convivencia comunitaria y el fortalecimiento del tejido social.

Por su parte, el presidente del Club de Leones, Víctor Dubarry, señaló que con esta misa y la bendición de Dios quedan oficialmente abiertas las tranqueras de la 46.ª Fiesta de la Tradición Misionera.

Programa

En cuanto a la programación, la comisión organizadora informó que las actividades comenzarán el jueves 29 de enero con la segunda edición del enduro, una competencia de resistencia que contempla un recorrido de 50 kilómetros a caballo, dividido en tres etapas. Indicaron además que esta prueba ha generado gran expectativa por su nivel de exigencia y convocatoria. El viernes 30, en el ruedo central, se desarrollarán las primeras pruebas de aparte campero, con la participación de la Asociación de Caballos Criollos.

El sábado 31 se realizará el tradicional desfile de carrozas y caballerías, con delegaciones provenientes de Misiones, Itapúa, Chaco, Santa Rita, San Pedro y otros puntos del país. Finalmente, el domingo 1 de febrero, desde horas de la mañana, el público podrá disfrutar de la doma de potros y toros, uno de los momentos más esperados de la fiesta.

Durante las cuatro noches se llevarán a cabo festivales artísticos con la presencia de destacados músicos y grupos. En el escenario actuarán, entre otros, Sele Vera y Los Pampas, Hernán Arias, Dalmiro Cuéllar, Mily Brítez, La Huella Chaqueña, Banda Santa Fe, Los Aranditas y Luis Mosqueda y su Grupo Komando.