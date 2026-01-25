Segundo grito de la edición 100 del Carnaval Encarnaceno en la Perla del Paraguay

El fulgor del Carnaval Encarnaceno iluminó la ciudad, con su esplendor característico, la noche de este sábado, con el inicio de la segunda ronda de la competencia alegórica. Los clubes tradicionales vistieron sus mejores galas para dejar atónitos a un público que colmó las gradas del Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, cariñosamente llamado sambódromo.

Al son del “Himno del Carnaval”, las figuras principales del “Club de Clubes” dieron apertura a la esperada segunda ronda del Carnaval Encarnaceno 2026, que volvió a deslumbrar en la ciudad conocida como la “Perla del Paraguay”. La mágica noche inició el sábado 24 de enero, quedando restantes tres jornadas más de carnaval, que serán el 31 de enero, 7 y 14 de febrero. La gran fiesta es una opción ideal para una escapada de turismo interno.

En esta ronda de competencia se contó con la apertura del Club Pettirossi, el octacampeón del Carnaval Encarnaceno, que asombró a los espectadores con su alegoría “Argentina, tierra de pasión”. En la primera noche quedó como comparsa libre, por lo que fue la primera ocasión en que el público disfrutó al ritmo de esta comparsa.

También destacaron con su presencia las alegorías de los clubes de carrozas, Sacachispas, con “México eterno”, y Radioparque, con “Poseidón, el reino de las aguas prohibidas”.

Vibraron al son del Carnaval

Las graderías explotaron de alegría, color y espuma blanca, que bañaron de algarabía todo el lugar. Un gran marco de público vibró al ritmo de cada banda de música y batucada que animó durante su pasada por el sambódromo.

La noche inaugural contó con 13.000 espectadores y los organizadores estiman que en esta ronda pudo haber más público.

Luego de la apertura de la categoría comparsas, se presentaron además el Club Universal, con su alegoría “Universal Bowl”; el Club Nacional, con “Volver a Sentir”; y el Club San Juan, con “Dale Play, que el San Juan suena así”.

Entretanto, el Club 22 de Setiembre, último campeón del Carnaval 2025 (junto al Pettirossi), estuvo ausente, debido a que fue la comparsa libre de la ronda. Según las puntuaciones de la primera noche, el Club 22 de Setiembre lidera la categoría de comparsas.

Además, desde la 1:00 de este domingo, una gran actuación del grupo nacional Rumberos encendió las gradas del Centro Cívico Municipal.

Edición 100 del Carnaval

El presidente del Club de Clubes, Eduardo Florentín, expresó que este año se trata de una edición especial, debido a que se celebra la edición número 100 del evento y los 120 años de historia del Carnaval Encarnaceno.

Explicó que esto se debe a que, a lo largo de la historia, el evento se vio interrumpido por el contexto político y natural, como por ejemplo, los golpes de Estado, la Guerra del Chaco y la última pandemia de covid-19.

El escritor e historiador Julio Sotelo (1960-2024) describió en sus materiales sobre el Carnaval que el primer festejo en la ciudad de Encarnación data del año 1906. Surge tras el esplendor de la ciudad, que prosperaba con la producción de yerba y madera, las cuales eran transportadas por el río Paraná.

Se trata, entonces, de una tradición arraigada en la que los jóvenes de las tradicionales familias de la ciudad eran presentados a la comunidad. Con el tiempo y el contacto con la inmigración europea, se fueron fusionando los estilos hasta convertirse en una competencia alegórica, donde la juventud encarnacena sigue siendo protagonista.