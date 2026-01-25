Vecinos repararon camino que la intendenta de Valenzuela aseguró que “ya estaba arreglado”

César Chávez, integrante de la Comisión Vecinal Ñemboyegua Piraretâ, manifestó que, ante la falta de apoyo de la Municipalidad, los pobladores decidieron intervenir por cuenta propia un tramo de aproximadamente cuatro kilómetros de camino interno, considerado crítico para la comunidad.

“Realizamos ancheado, cuneteado y cargamos ripio en los sectores más dañados. Para costear esto, trabajamos en conjunto con los afectados; también hacemos eventos solidarios para personas necesitadas, especialmente enfermos, y jornadas ecológicas como la plantación de árboles nativos”, señaló.

Chávez agregó que actualmente buscan continuar con la arborización de la ruta Itacurubí–Valenzuela, motivo por el cual están solicitando apoyo al Instituto Forestal Nacional (Infona).

“Falta mucho qué hacer por Valenzuela y hay una gran disconformidad de los ciudadanos por la falta de respaldo a las actividades comunitarias”, resaltó.

El camino intervenido forma parte de los tramos que la intendenta Mirtha Fernández (PLRA) había asegurado que ya estaban arreglados; sin embargo, en la práctica, los trabajos nunca se concretaron desde la administración comunal, obligando a los vecinos a asumir una responsabilidad que corresponde al municipio.

Antecedentes judiciales de la intendenta

La jefa comunal de Valenzuela enfrenta actualmente procesos judiciales por presuntos hechos de corrupción.

Según una resolución firmada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis Benítez Riera, la imputación presentada por la fiscala Betti Brítez, de Piribebuy, contra Mirtha Fernández y otras cinco personas es por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, con un presunto daño patrimonial de G. 299.231.000.

La causa tuvo su inicio el 9 de setiembre pasado en Piribebuy y fue recepcionada por la jueza Penal de Garantías de Cordillera, Silvia Cáceres Riveros, quien tuvo por recibida la imputación e inició el procedimiento penal.

De acuerdo con el acta fiscal, el perjuicio habría sido ocasionado a la Municipalidad durante el año 2022, mediante pagos realizados con recursos del Fonacide por obras que presuntamente no fueron ejecutadas, utilizando documentos con contenido falso para justificar los desembolsos.

Además, la intendenta liberal ya se encuentra acusada en una causa anterior por lesión de confianza, relacionada con un presunto daño patrimonial de G. 1.999 millones correspondiente a su gestión del año 2019.

Tras varias chicanas judiciales, el expediente fue elevado a juicio oral. No obstante, Fernández continúa administrando la Municipalidad de Valenzuela con libertad ambulatoria, mientras aguarda el desarrollo del proceso judicial.

Para consultar sobre el caso, intentamos comunicarnos con la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández, a su número con terminación 092, pero no obtuvimos retorno.

Este medio, mediante su corresponsalía, permanece abierto a su versión.