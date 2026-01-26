Con polladas y donaciones intensifican trabajos y reparan camino en Valenzuela

César Chávez, integrante de la Comisión Vecinal Ñembojegua Piraretã, explicó que gracias a la colaboración comunitaria se logró reunir alrededor de G. 15 millones, principalmente mediante aportes en servicios y trabajo de maquinarias, lo que permitió hacer los trabajos de reparación de un tramo de aproximadamente 4 kilómetros.

“Hicimos una rendición transparente. Cuando no se roba, se nota”, afirmó el poblador.

Para la ejecución de las tareas, la comunidad contó con el apoyo solidario de vecinos y productores, quienes hicieron donaciones en distintas modalidades para llevar adelante las obras con un costo reducido y en beneficio de todos.

Entre los aportes recibidos figuran combustible para el funcionamiento de las maquinarias, además de horas de trabajo de tractor con rastra, motoniveladora con operador y pala cargadora, así como materiales de mantenimiento, entre ellos cargas de ripio y tumbas, utilizados para la nivelación y estabilización del camino.

Chávez resaltó que, con el objetivo de cubrir gastos operativos, también se organizó una gran pollada comunitaria, para la cual varios vecinos colaboraron con insumos alimenticios como pollo, harina de maíz, queso, suero y huevos, además de mano de obra y apoyo logístico.

Destacó la buena organización de las familias que desde el primer día se sumaron a la iniciativa y pusieron su granito de arena para mejorar la zona.

Trabajos continuarán esta semana

César Chávez agregó que esta semana los trabajos continuarán en horarios que coincidan con la disponibilidad de los vecinos, quienes, además de participar en las tareas, también trabajan y deben sobrellevar sus actividades diarias, realizando un esfuerzo adicional para mantener en condiciones el camino que utilizan.

El trabajo vecinal contrasta con afirmaciones previas de la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), quien había asegurado que el camino ya se encontraba arreglado, situación que, según denuncian los pobladores, nunca se concretó y motivo por el cual se vieron obligados a intensificar los trabajos por cuenta propia.

Antecedentes de la intendenta

La jefa comunal enfrenta procesos judiciales por presuntos hechos de corrupción. Según una resolución firmada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis Benítez Riera, la fiscala Betti Brítez imputó a Fernández y a otras cinco personas por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, con un presunto daño patrimonial de G. 299.231.000, correspondiente al año 2022.

De acuerdo con el acta fiscal, el perjuicio habría sido ocasionado a la Municipalidad mediante pagos realizados con recursos del Fonacide por obras que presuntamente no fueron ejecutadas, utilizando documentos con contenido falso para justificar los desembolsos. La causa fue recepcionada por la jueza Penal de Garantías de Cordillera, Silvia Cáceres Riveros, quien tuvo por recibida la imputación e inició el procedimiento penal.

Además, la intendenta liberal ya se encuentra acusada en una causa anterior por lesión de confianza, relacionada con un presunto daño patrimonial de G. 1.999 millones, correspondiente a su gestión del año 2019, expediente que fue elevado a juicio oral. Pese a ello, Fernández continúa administrando la Municipalidad de Valenzuela con libertad ambulatoria.

Mientras tanto, en Piraretã, los vecinos continúan organizándose y redoblando esfuerzos, demostrando que, ante la falta de respuestas de las autoridades, la acción comunitaria sigue siendo la única alternativa para garantizar caminos transitables y condiciones dignas.

