Crecida del Pilcomayo: la zona más afectada por el desborde

El gobernador de Boquerón explicó que desde el viernes comenzaron a activarse los trabajos de emergencia ante el aumento del caudal del río Pilcomayo, que incluso superó el nivel del muro de contención en algunos sectores.

“Movimos tractores con coordinación de la Comisión Pilcomayo y ya el sábado se estaba reforzando el muro existente en Margariños. También llegó una retroexcavadora de un consorcio que sigue trabajando para reforzar o construir nuevos muros para proteger las casas”, señaló.

Lea más: Video: Reportan los primeros desbordes del Pilcomayo debido a la falta de canalización

El río está abierto, pero más angosto

Bergen aclaró que, tras un sobrevuelo realizado el sábado, se constató que el río no está taponado y corre con normalidad. No obstante, confirmaron que el cauce se volvió más angosto debido al crecimiento de vegetación en las márgenes.

Además, explicó que en esta ocasión ingresó más agua a territorio paraguayo porque una menor cantidad habría ingresado hacia Argentina, lo que modificó el comportamiento habitual del caudal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El gobernador aclaró que el muro no se rompió, sino que en ciertos puntos el agua sobrepasó la contención, mientras que en otras zonas directamente no existía un muro adecuado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Desborde del río Pilcomayo: envían asistencia y niegan ruptura de muro en Pozo Hondo

Zonas afectadas y número de familias

La zona más comprometida actualmente es Margariño, mientras que en Pozo Hondo el nivel del río ya comenzó a descender desde el sábado.

Según datos manejados junto con la Secretaría de Emergencia Nacional, en el área afectada habría unas 15 familias, de las cuales tres o cuatro viviendas presentan afectación directa, con agua alrededor e incluso ingreso en algunos casos.

Lea más: Preocupa a pobladores la crecida del Pilcomayo debido a la falta de obras de canalización

Esperan controlar la situación

Bergen confirmó que los trabajos se realizan en coordinación con el MOPC, la Comisión Pilcomayo y la SEN, y aseguró que actualmente la situación está bajo control operativo.

“Estamos trabajando todos juntos y creemos que mañana ya se va a controlar el nivel del agua”, afirmó.