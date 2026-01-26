Desborde del río Pilcomayo: envían asistencia y niegan ruptura de muro en Pozo Hondo

Durante el pasado fin de semana se reportaron desbordes del río Pilcomayo – que separa los territorios del Chaco paraguayo y el norte de Argentina – a la altura de Margariño, departamento de Boquerón, que los pobladores de la zona atribuyeron a la falta de limpieza de sedimentos en los canales por los que debe fluir el agua.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Darío Medina, director de la Comisión Nacional de Regulación y Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del Río Pilcomayo, comentó que el “protocolo de asistencia” a los pobladores de Margariño ya fue activado.

Afirmó que la Secretaría de Emergencia Nacional ya desplegó en la zona una lancha para evacuaciones y agregó que asistencia alimentaria está en camino.

Medina comentó que el desborde comenzó en horas de la madrugada del sábado y habría afectado “en principio” a unas 20 familias de Margariño, una comunidad cuya población es de unas 70 familias.

Agregó que maquinaria de la Comisión del Pilcomayo está trabajando para reforzar el muro de contención del río y para evitar que el camino a la comunidad se corte por las aguas.

Pozo Hondo

El director de la Comisión del Pilcomayo negó que haya habido una ruptura de muro también en la localidad de Pozo Hondo, aguas arriba de Margariño, y afirmó que en esa zona solo se han registrado problemas en el lado argentino.

Medina dijo también que esta mañana las aguas estaban bajando.