Falleció Luis Manuel Meza, hijo del legendario cantante Luis Alberto del Paraná

Luis Manuel Meza, hijo del célebre cantante paraguayo Luis Alberto del Paraná, falleció este lunes a los 61 años, según confirmaron personas cercanas a la familia.

De acuerdo a datos preliminares, la causa de la muerte habría sido un infarto, ocurrido alrededor de las 11:00.

La noticia generó pesar en el ámbito cultural y artístico del país, donde Meza era conocido no solo por su vínculo familiar con uno de los mayores íconos de la música paraguaya, sino también por su permanente interés en preservar y difundir el legado de su papá.

“Ya está al lado de Paraná”

Orlando Fiorotto, amigo cercano y compadre de la familia, recordó a Luis Manuel Meza y señaló que incluso en sus últimos días compartieron y tiene recuerdos familiares.

“Ya está al lado de Paraná”, expresó Fiorotto. Destacó además el fuerte vínculo afectivo que los unía. “Hay un lazo muy familiar, muy cercano. Él era muy familiero”.

Fiorotto relató que Luis Manuel se encontraba muy entusiasmado con varios proyectos vinculados a la memoria de su padre.

“Él estaba muy feliz, compartiendo con la familia. Siempre hubo comunicación, viendo actividades y proyectos para conmemorar y darle honor a su papá”, comentó.

Mensajes de despedida desde el ámbito cultural

El músico y gestor cultural Isidro Cabral también informó en sus redes sociales el fallecimiento de Luis Manuel Meza González, conocido por sus allegados como “Titi”.

Cabral recordó que recientemente estuvieron reunidos organizando los actos por el centenario del natalicio de Luis Alberto del Paraná, que se cumplirá en 2026. El legendario cantante nació en Altos, departamento de Cordillera, el 21 de junio de 1926.

Luis Manuel Meza fue uno de los dos hijos que tuvo Luis Osmer Meza, nombre real de Luis Alberto del Paraná, con la bailarina española Carmen Caballero González de las Navas, quien falleció en 2018.